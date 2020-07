Die Theaterspielzeit 2020/2021 in der Mathias-Jakobs-Stadthalle Gladbeck geht unter Corona-Bedingungen über die Bühne.

Kultur Der Vorverkauf für die Theaterspielzeit in Gladbeck läuft

Gladbeck. Das Theaterprogramm in der Stadthalle Gladbeck geht unter Corona-Bedingungen über die Bühne. Das Platzkontingent wurde reduziert.

Die Infobroschüre zur Theaterspielzeit 2020/21 ist erschienen. Wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen kommt das Heft 20/21 mit neuem Layout in deutlich abgespeckter Ausführung daher und konzentriert sich maßgeblich auf das ABO-Programm und die obligatorischen zwei Sonderveranstaltungen für Kinder. Auch auf die Nachholtermine, die sich coronabedingt ergeben haben, wird in der Broschüre ausführlich eingegangen. Alle ABO-Veranstaltungen im Zeitraum von August 2020 bis Juni 2021 werden mit kurzen inhaltlichen Angaben, Infos zu den Protagonisten und den Aufführungsterminen vorgestellt.

Das Heft wird zur Zeit alle Abonnenten der Vorsaison und an weitere Kulturinteressierte versandt. Darüber hinaus steht die Broschüre unter www.gladbeck.de/Kulturveranstaltungen zur Verfügung.

Gladbeck: Der Vorverkauf läuft ausschließlich über die Stadthallenkasse

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen beginnt am Dienstag, 28. Juli, ausschließlich über die Stadthallenkasse, Friedrichstraße 53. Sie ist montags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr besetzt. Karten können auch per Email an mjs-kasse@stadt-gladbeck.de oder unter 99-26 82 bestellt werden.

Bei Veranstaltungen in der Stadthalle gilt es in Zeiten des Coronavirus einige Regeln zu beachten: Das beinhaltet u. a. das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, beginnend mit dem Betreten des Hallen-Foyers, über die gesamte Verweildauer bis zum Verlassen des Gebäudes. Die Einhaltung der bekannten Abstandsregeln (mindestens 1,50 Meter) wird als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt.

Beim Einzelkartenverkauf müssen die Kontaktdaten der Kunden aufgenommen werden, um im Verdachtsfall die Nachverfolgung der Infektionskette sicherstellen zu können. Sobald diese Datenerfassung auch über das Online-Ticketsystem erfolgen kann, werden die Veranstaltungen für dieses Verkaufssystem freigeschaltet. Eine entsprechende Information wird umgehend veröffentlicht.

Aufgrund der aktuellen Situation wird in der neuen Theaterspielzeit das Platzkontingent der Stadthalle von rund 730 auf 362 Sitzplätze reduziert. Die Platzbindung für die bereits im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten (von September 2019 bis März 2020) muss aufgehoben werden. Der damaligen Praxis entsprechend, wurden die Kundendaten nicht erfasst und eine Kontaktaufnahme zu den Ticketbesitzern ist damit ausgeschlossen. Deshalb müssen die beschriebenen Tickets möglichst zeitnah an der Stadthallen-Kasse umgetauscht werden.