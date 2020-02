Gladbeck. Der Winterdienst des ZBG ist pausenlos im Einsatz. Busse kämpfen mit dem Schnee. Polizei meldet bei kleineren Unfällen nur Blechschäden.

Der Winter hat Gladbeck fest in seinem Griff

Heftiges Schneetreiben legte am Sonntagnachmittag fast den gesamten Verkehr in Gladbeck lahm. Die Buersche Straße musste ab dem frühen Nachmittag gesperrt werden, weil ein Gelenkbus der Vestischen sich auf der schneebedeckten Fahrbahn festgefahren hatte. Die Sperrung dauerte bis zum späten Nachmittag. Auch andere Busse hatten Schwierigkeiten bei dem Wetter durchzukommen, vor allem Gelenkbusse blieben liegen. Die Vestische meldete Verspätungen und Fahrtausfälle auf allen Linien. „Wir tun unser Bestes, um die Leute nach Hause zu bringen“, sagte Vestische-Sprecher Norbert Konegen am Sonntagabend.

Mit allen Fahrzeugen und verfügbaren Kräften war der ZBG-Winterdienst draußen, um die Straßen für den Verkehr befahrbar zu halten. Es schneite jedoch so stark, dass sie kaum nachkamen. In den Stadtteilen waren die großen Streufahrzeuge im Einsatz, teilweise wurde auch per Schieber geräumt.

ZBG war mit allen Kräften und Wagen im Einsatz

Schneeschippen war am Sonntag angesagt: Hier an der Straße Am Mühlenbach. Foto: Oliver Mengedoht

In der Innenstadt versuchte der ZBG mit zwei kleineren und wendigeren Wagen Straßen und insbesondere die Fußgängerzone vom Schnee frei zu bekommen, zumal in der City ein verkaufsoffener Sonntag stattfand. Insgesamt war der ZBG mit sieben Kräften im Einsatz, zunächst ab vier Uhr in der Früh, dann wieder ab 12.40 Uhr.

Die meisten Autos krochen daher am Nachmittag trotz ununterbrochenen Einsatzes des Winterdienstes mit Schrittgeschwindigkeit durch die Straßen, dennoch, oder gerade deshalb gab es kaum Unfälle. „Die Leute verhalten sich sehr vernünftig“, lobte ein Sprecher der Polizei im Präsidium Recklinghausen. Es gab lediglich am Mittag auf dem Scheideweg/Bülser Straße und in Ellinghorst Unfälle mit Blechschäden durch Autos, die aufeinander gerutscht waren. Auf der Landstraße war ein Pkw-Fahrer ins Rutschen gekommen und an den linken Fahrbahnrand zum Stehen gekommen.

Verkaufsoffener Sonntag litt unter dem Winterwetter

Dem Nikolausmarkt vor dem Rathaus gab die weiße Pracht zwar das passende Ambiente, allzu viel Gedränge herrschte aber nicht. Der eisig kalte Wind hielt viele Stammbesucher vom gemütlichen Bummel ab. Die Mitglieder der Vereine, die an ihren Ständen Selbstgefertigtes für den guten Zweck verkauften, harrten tapfer aus.

Den Geschäftsleuten in der City, die ab 13 Uhr ihre Läden am vierten Gladbecker verkaufsoffenen Sonntag öffneten, machte der Wintereinbruch einen Strich durch die Rechnung. Nur wenige Kunden verirrten sich in die Innenstadt, die aber waren warm eingepackt und gut beschirmt unterwegs. „Dieser verkaufsoffene Sonntag ist in den Schnee gefallen“, so Einzelhandelsverbandschef Georg Hahne.

Spaziergänger hatten Spaß im Wittringer Wald

Foto: Oliver Mengedoht

Während der Verkehr seine Probleme mit dem Winterwetter hatte, freuten sich die Kinder über die weiße Pracht: Schnell waren die ersten Schlitten aus Keller oder Garage geholt. Auch Sparziergänger in Wittringen und im Nordpark genossen die Schneeflocken: Dick eingepackt machte das Winterwetter durchaus Spaß.