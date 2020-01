Deutsch an der Volkshochschule

Deutsch an der Volkshochschule Deutsch an der Volkshochschule

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Deutsch an der Volkshochschule

In diesem Halbjahr bietet die Volkshochschule Gladbeck nach Angaben der Fachbereichsleiterin Karin Hornig-Bilo rund 60 Kurse Deutsch als Zweitsprache an. Es unterrichten 16 Kräfte.

Die Expertin vergleicht: „Als ich im Jahre 1989 hier angefangen habe, waren es vier Kurse.“ Zu zweit betreuten Hornig-Bilo und eine Kollegin seinerzeit die Teilnehmer.

„Seit 2005 haben wir Integrationskurse, das sind Deutschkurse nach dem Konzept des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge“, berichtet Hornig-Bilo. Einfach ein anderer Name für „Deutsch als Zweitsprache“? Nicht ganz: Zur Konzeption gehören sechs Sprachmodule und ein Orientierungskurs, in dem die Teilnehmer Alltag, Kultur und Geschichte in Deutschland kennenlernen.