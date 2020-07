DHL öffnet in Gladbeck ab sofort eine neue Packstation

Ein Kunde steht am Montag, den 6. Juli 2020 mit einem Postpaket vor einer Packstation in Velbert. Foto Alexandra Roth / Funke Foto Services

Gladbeck. DHL hat eine neue Packstation in Gladbeck in Betrieb genommen. Sie steht an der Buerschen Straße und ist die dritte Station in der Stadt.

DHL hat eine neue Packstation an der Buersche Straße 83 in Gladbeck-Mitte in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 83 Fächer. Es ist die dritte DHL-Packstation in Gladbeck. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich.

Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL-Paket bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich, heißt es in einer Mitteilung. Die Packstation ist zumeist rund um die Uhr verfügbar.