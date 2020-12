Nahverkehr Die Busse in Gladbeck sind auch an den Feiertagen unterwegs

Gladbeck Busse der Vestischen fahren trotz des Lockdowns auch zu Weihnachten, Silvester und Neujahr durch Gladbeck. Nacht-Expresse ab 18 Uhr.

Auch während des aktuellen Lockdowns bietet die Vestische weiterhin ihren regulären Fahrplan an. Zudem setzt das Nahverkehrsunternehmen seinen Die seit dem 6. November ausgesetzten NachtExpresse bleiben dagegen weiterhin im Depot – mit einer Ausnahme: fahren sie nach dem Ende des Tagesverkehrs gegen 18 Uhr bis etwa 21 Uhr.

So fahren die Linien an den Feiertagen

Am 24. Dezember fahren die Busse der Vestischen nach dem Samstagsfahrplan. Der planmäßige Linienverkehr endet gegen 18 Uhr. Dann übernehmen die NachtExpresse. So starten vom Busbahnhof in Recklinghausen fünf Linien stündlich von 18.15 Uhr bis

20.15 Uhr sternförmig in alle Richtungen. Sie verbinden die Kreisstadt mit allen angrenzenden Nachbarstädten sowie mit Gelsenkirchen-Buer, Gladbeck und Oberhausen.

In Bottrop startet die NE-Linie 2 um 18.11 Uhr ab „ZOB Berliner-Platz“ in Richtung Recklinghausen Hauptbahnhof, unter anderem mit Halt am Goetheplatz in Gladbeck. Die Linie verkehrt im Stundentakt bis 20.11 Uhr. Am 1. sowie am 2. Weihnachtstag fahren alle Buslinien der Vestischen ab 10 Uhr nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan.

Silvester, 31. Dezember, fahren die Busse bis etwa 22 Uhr nach dem regulären Samstagsfahrplan. Neujahr sind die Busse ab 10 Uhr nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan unterwegs.

Tickets sollten wenn möglich kontaktlos gekauft werden

Die KundenCenter der Vestischen sind Heiligabend geschlossen. An Silvester öffnet das KundenCenter in Gladbeck von 7 Uhr bis 13 Uhr. In den meisten Bussen ist der kontrollierte Vordereinstieg und der Ticketkauf wieder möglich. Die Vestische empfiehlt aber ihren Kunden, Fahrkarten wenn möglich kontaktlos über die App zu kaufen.

Die Unternehmen im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) bieten ihren Fahrgästen die Möglichkeit, Zeitfahrausweise wie beim ersten im Frühjahr pausieren zu lassen. Zudem sind Monatswertmarken für Dezember noch bis zum 5. Januar 2021 gültig. Bereits erworbene Wertmarken für Januar gelten bereits ab dem 29. Dezember.

Vestische appelliert, Hygienemaßnahmen einzuhalten

Die Vestische appelliert an alle Fahrgäste, die bekannten Hygieneregeln und Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Vor allem die Maskenpflicht und das regelmäßige Lüften der Fahrzeuge durch das Öffnen der Türen sowie die leistungsstarken Klimaanlagen tragen erfolgreich zur Risikominimierung bei, so die Vestische. Zudem werden die Busse regelmäßig und gründlich gereinigt.

