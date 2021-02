Die Musikschule Gladbeck lässt online Stimmen erklingen

Diana Petrova Darnea leitet bei der Musikschule Gladbeck sangesfreudige Menschen an.

Gladbeck Der Kurs läuft als Video-Konferenz mittwochs, ein Einstieg ist jederzeit möglich. Der Kammerchor freut sich über Verstärkung.

Die Musikschule der Stadt Gladbeck bietet online eine Plattform, um sich unter Anleitung aktiv mit der eigenen Stimme zu beschäftigen. Der Kurs richtet sich an alle, die in einem Chor singen, früher gesungen haben oder nach einer Pause wieder einsteigen wollen.

Viele gemeinschaftliche Aktivitäten sind in dieser schwierigen Zeit nicht möglich. So auch das regelmäßige Singen in einem Chor. Nicht nur, dass die Gemeinschaft fehlt, auch die Fähigkeiten der Stimme lassen nach.

Gladbeck: Der Stimmbildungskurs läuft derzeit als Online-Videokonferenz

In ihrem Stimmbildungskurs „Atem und gesunde Stimmbildung für Laiensänger“ gibt die

Koloratursopranistin, Chorleiterin und Gesangspädagogin Diana Petrova Darnea wertvolle

Impulse, um die eigene Stimme zu schulen und optimal einzusetzen. Der im November 2020 an der Musikschule(Bernskamp) gestartete Kurs läuft jeden Mittwoch von 18.30 bis 19.15 Uhr, derzeit als Online-Videokonferenz. Der Einstieg ist zu jeder Zeit möglich.

Der Kammerchor der Bildungsstätte ist weiterhin aktiv. Jeden Mittwoch, 19.15 bis 21.15 Uhr, treffen sich die sangesfreudigen Mitglieder in Video-Konferenzen, um gemeinsam mit ihrer Chorleiterin ein sommerliches Programm zu

erarbeiten. Unter dem Titel "Garten Lieder" stehen aktuell Werke von Fanny Hensel und Josef Gabriel Rheinberger sowie Musical und Schlager auf dem Programm. In der Planung ist darüber hinaus ein „Open-Air-Konzert“ im Sommer. Der Kammerchor der Musikschule der Stadt Gladbeck freut auf Neueinsteiger in allen Stimmlagen.

Die ersten beiden Schnupperstunden sind kostenfrei und unverbindlich

Eine Teilnahme an den Kursen ist für die ersten beiden „Schnupperstunden“ kostenfrei und unverbindlich. Zusätzliche Informationen sind zu bekommen unter der Rufnummer 02043 / 9728-0. Ebenfalls eine Kontaktmöglichkeit: info@musikschule-gladbeck.de

