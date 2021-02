Die Nachbarschaftshilfe Rosenhügel bietet veganes Essen an

Gladbeck Ehrenamtliche Kräfte liefern die Mahlzeit aus. Interessenten aus dem Gladbecker Ortsteil können sich vom 3. bis 10. Februar melden.

Die Nachbarschaftshilfe Rosenhügel in Gladbeck bietet am Sonntag, 14. Februar, erneut einen Mittagstisch als Heimservice an. "Viele Leute haben uns angesprochen und gefragt: „Könntet ihr nicht auch einmal eine vegane Mahlzeit zubereiten?“, so die Organisatoren Peter Schiering vom Siedlerring und Andi Dunkel vom . Telefonische Anmeldungen sind vom 3. bis 10. Februar möglich.

„Gesagt – getan. Deshalb serviert die Nachbarschaftshilfe Rosenhügel diesmal ein veganes Chili sin Carne auf rein pflanzlicher Basis", so Andreas Theisen von der IGBCE Gladbeck-Süd. Ehrenamtliche Kräfte werden mobilisiert, um vor allem Senioren, aber auch alle anderen, mit einem Mittagstisch zu beliefern. Theisen: "Bei jeder Lieferung wird diesmal auch ein kleines Geschenk zum Valentinstag dabei sein. Leider sind wir mit unseren Mitteln beschränkt und können deshalb nur Bestellungen aus Rosenhügel annehmen.“ Deshalb bittet er, aus anderen Stadtteilen nicht anzurufen.

Bestellungen ausschließlich aus Rosenhügel werden nur telefonisch angenommen

2000 Flyer werden verteilt, um die Aktion bekannt zu machen. Die Kostenbeteiligung von zwei Euro pro Essen sei ein eher symbolischer Beitrag: "Wer als Spende mehr geben möchte, kann dies auf freiwilliger Basis selbstverständlich tun."

Bestellungen werden unter den Telefonnummern 0176 342 95 769 oder 0152/ 21994209 zwischen 9 und 17 Uhr angenommen.

