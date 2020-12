Notdienst Diese Apotheken haben an Feiertagen in Gladbeck Notdienst

Gladbeck Wer über die Festtage Medikamente braucht, wendet sich an den Apothekennotdienst. Wer wo und wann in Gladbeck Bereitschaft hat.

Mit gemischten Gefühlen sehen viele Familien im Weihnachten

entgegen: Es wird ein Fest, das im kleineren Kreis als

sonst und ohne manch liebgewonnene Vorweihnachts-Tradition gefeiert wird. Eines aber bleibt: „Ob an oder am Neujahrsmorgen – wer an den Feiertagen dringend ein Arzneimittel benötigt, bekommt es in einer

Notdienstapotheke“, versichert Apothekerin Sprecherin der Gladbecker Apothekerschaft.

Die Dienstbereitschaft dauert grundsätzlich 24 Stunden –

immer von 9 Uhr morgens bis um 9 Uhr am Folgetag. Nicht vorgesehen ist die Abgabe der drei kostenlosen FFP2-Masken während des Notdienstes.

Die nächstgelegene Notdienstapotheke lässt sich im Internet unter www.aponet.de finden oder mithilfe der kostenlosen Festnetznummer 0800/0022833 suchen. „Wer gerade unterwegs ist, kann auch einfach an einer beliebigen Apotheke anhalten“, so Pradel, „denn jede Apotheke weist per Aushang auf die nächstgelegenen Notdienstapotheken hin – und zwar vom jeweiligen Standort aus betrachtet.“

Das sind die diensthabenden Apotheken

An Heiligabend (24.Dezember) hat (Lambertistraße 1, Tel.: 02043/64101) Notdienst bis 25. Dezember um 9 Uhr. Am ersten Weihnachtstag ist etwa die Sonnen-Apotheke in Gelsenkirchen (Horster Straße 339, Tel.: 0209/584858) oder die Stadtwald-Apotheke in Bottrop erreichbar (Kirchhellener Straße 258, Tel.: 02041/989545).

Am zweiten Weihnachtstag hat die Damian-Apotheke (Bülser Str. 59, Tel.: 02043/61236) Notdienst. Am Sonntag, 27. Dezember, hat die Holzwarth Apotheke (Dorstener Str. 3, Tel.: 02043/9571900) Notdienst, an Neujahr (1. Januar) ist die Marien-Apotheke (Horster Str. 225, Tel.: 02043/33120) im Einsatz.

