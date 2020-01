Dschungelcamp: Claudia Norberg fliegt aus der RTL-Show

Nun ist sie wieder im Hotel – und bei ihrer Mama: An Tag 13 der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ musste die Gladbeckerin Claudia Norberg ihren Rucksack packen und das Camp verlassen. Für sie hatten die wenigsten Zuschauer angerufen.

Markus Reinecke ist eine Runde weiter

Markus Reinecke, der zweite Wackelkandidat, hingegen kann sich freuen: Er darf noch eine Weile gemeinsam mit den anderen C-Promis am Lagerfeuer im australischen Busch hocken bleiben. Und weiter kritisch beäugen, was die Danni Büchner noch so alles anstellt, um sich in Szene zu setzen.

Richtig tragisch nahm die Gladbeckerin ihren Rauswurf aber wohl auch nicht. Schon eine Weile vorher hatte die 49-Jährige ja angedeutet, dass sie sich auch freuen würde, wieder bei ihrer Mutter zu sein, die im Luxus-Hotel in Australien auf sie wartet.

Claudia Norberg soll fast 3 Millionen Euro Schulden haben

Schon vor ihrem Einzug ins RTL-Dschungelcamp hatte Claudia Norberg offen über ihre schlechte finanzielle Situation gesprochen.

Mit ihrer Plattenfirma, bei der auch ihr Noch-Ehemann, Schlagersänger Michael Wendler, unter Vertrag war, ist sie 2016 pleite gegangen. Die Gage, die sie für die Teilnahme an der Show erhält, soll ihr beim Neustart helfen. Die wird allerdings nicht ausreichen, um ihre Schulden komplett zu begleichen. Immerhin soll es sich um fast 3 Millionen Euro handeln. (kw)