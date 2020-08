Ein Mann steht mit einem Messer nachts vor Gladbeckerinnen

In Gladbeck stand ein Unbekannter nachts vor dem Bett einer Bewohnerin an der Heinrichstraße und zückte ein Messer. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter.

Einen großen Schrecken dürften am Wochenende zwei Gladbeckerinnen bekommen haben: Gegen 6 Uhr am Samstagmorgen stand plötzlich ein unbekannter Mann in deren Wohnungen an der Heinrichstraße. Laut Polizeibericht hatte der Eindringling ein Messer gezückt.

Eine 68-Jährige wurde durch Geräusche in ihrem Schlafzimmer wach. Als sie die Augen öffnete, stand plötzlich ein Fremder vor ihrem Bett und hielt ein Messer in der Hand. Die Frau schrie. Dadurch wurde der Unbekannte offensichtlich so verschreckt, dass er über die Terrassentür in den Garten flüchtete.

Gladbeck: Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unbekannten

Weil der Mann von dort aus aber keinen Fluchtweg fand, kletterte er durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung des Nachbarhauses. Auch dort traf er auf eine Bewohnerin. Er bedrohte die 55-Jährige mit einem Messer und verlangte von ihr, ihm den Ausgang zu zeigen. Die Frau gehorchte, so dass der Unbekannte davonlaufen konnte.

Verletzt wurde niemand, auch gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nichts. Die Frauen beschreiben den Unbekannten: etwa 25 Jahre alt, 1,60 Meter bis 1,70 Meter, schlank, und sportlich. Er habe volles dunkles/schwarzes Haar und sei mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet gewesen.

Wer Hinweise zu dem Mann oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0800/2361 111 zu melden.