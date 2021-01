Ein Unbekannter beschädigt in Gladbeck zwei Fahrzeuge

Ein Unbekannter beschädigte an der Arenbergstraße in Gladbeck zwei Fahrzeuge.

Gladbeck Eine Zeugin beobachtete den Unfall an der Arenbergstraße. Geschätzter Sachschaden: rund 3500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter beschädigte am Sonntag gegen 19.50 Uhr an der Arenbergstraße in Gladbeck zwei geparkte Autos an der Arenbergstraße. Das teilt die Polizei jetzt mit.

Laut Bericht hatte eine Zeugin den Unfall bemerkt und ein flüchtendes Fahrzeug gesehen. Nähere Hinweise konnte die Frau nicht geben.

Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um einen Mitsubishi und einen Ford, beide weiß. Es konnten rote und graue Farbspuren festgestellt werden. Das Verursacher-Fahrzeug müsste an der rechten Seite beschädigt sein. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 3500 Euro. Hinweise werden unter der Rufnummer 0800 2361 111 angenommen.

