Einbrecher erbeuten in Gladbeck Geld und Werkzeuge

Unbekannte Einbrecher (Symbolbild) erbeuteten in Gladbeck eine Geldbörse, Werkzeuge und ein Fahrrad.

Gladbeck An der Landstraße entwendeten Unbekannte aus einer Handtasche eine Börse, aus einer Garage an der Astrid-Lindgren-Straße ein Fahrrad.

Die Polizei meldet zwei aktuelle Einbruchsfälle in Gladbeck. Sie ereigneten sich an der Landstraße und an der Astrid-Lindgren-Straße. Die Täter erbeuteten Gegenstände.

Laut Bericht brachen bisher Unbekannte am frühen Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus an der Landstraße ein. Sie entwendeten aus einer Handtasche eine Geldbörse. Anschließend flüchteten die Einbrecher.

In der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte in eine Garage an der Astrid-Lindgren-Straße ein. Sie erbeuteten ein Fahrrad und Werkzeuge. Hinweise zu den Tätern liegen nach Angaben der derzeit nicht vor.

