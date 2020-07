Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in Gladbeck in einen Kiosk eingebrochen.

Gladbeck. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in einen Kiosk an der Hochstraße eingebrochen. Die Täter stahlen Geld und Tabakwaren.

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in einen Kiosk an der Hochstraße in Gladbeck eingebrochen. Die Täter gelangten durch eine Tür im Erdgeschoss in die Räume. Sie stahlen Geld und Tabakwaren und flüchteten mit der Beute, so die Polizei. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.