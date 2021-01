Ev. Kirche Gladbeck feiert Jahresabschluss in Videokonferenz

Der ehemalige Superintendent Dietmar Chudaska, hier ein Bild eines Gottesdienstes in den Vorjahren, gestaltete am Silvesterabend die erste Online-Andacht der Evangelischen Kirche Gladbeck über die Videokonferenzplattform Zoom mit.

Gladbeck Evangelische Kirchengemeinde Gladbeck lud Silvester erstmals zur Online-Andacht bei Zoom. Positives Feedback der Teilnehmenden.

Alle öffentlichen Gottesdienste der evangelischen Kirche sind aufgrund der bis zum 10. Januar . Auf eine Andacht zum Jahresabschluss mussten die Gläubigen aber dennoch nicht verzichten: Die evangelische Kirchengemeinde Gladbeck lud am Silvesterabend zur ersten Online-Andacht über die Videokonferenzplattform Zoom ein. Im Anschluss an die Andacht nutzten die Teilnehmer die Möglichkeit, auf den Jahreswechsel anzustoßen und sich auszutauschen.

Das Thema Zeit nahm passend zum Jahresabschluss eine prominente Stellung in der Andacht ein, die Mario Tobies, der in Gladbeck eine private Musikschule betreibt, stimmungsvoll mit Musik und Gesang begleitete. Der ehemalige Superintendent Dietmar Chudaska führte aus, dass jede Zeit ihre Chancen habe und ein Geschenk sei. Man müsse die Zeit annehmen und ihre Möglichkeiten nutzen. Auch wenn 2020 von vielen als schlechte Zeit bewertet würde, könne man sich von Gott gehalten wissen. In der Lesung hieß es, es gäbe in allen Zeiten „nichts Besseres, als fröhlich sein und gütlich zu tun. Also buchstäblich etwas Gutes zu tun, für sich und andere“, überlegte Chudaska, der damit auch den Blick auf die Jahreslosung, eine Art Motto für das kommende Jahr, richtete. 2021 stehe im Zeichen der Barmherzigkeit, „die wir auch im Alltag üben können“, so der ehemalige Superintendent.

Oft saßen Paare oder Familien gemeinsam vor dem Bildschirm

Zwischenzeitlich waren gut 40 Endgeräte in die Videokonferenz eingewählt, in den kleinen Kacheln war allerdings zu erkennen: Kaum jemand nahm allein an der Andacht teil. Oft saßen Paare oder auch Familien vor den Bildschirmen und sangen oder beteten in ihren Wohnzimmern mit. Mehrere Gläubige, zum Teil auch ganze Familien, gestalteten die Andacht mit, indem sie Elemente der Feier vortrugen und damit das Gemeinschaftserleben noch weiter stärkten.

Nach Abschluss der Andacht lud Chudaska zum Austausch und Anstoßen auf das kommende Jahr ein, sodass sich die Teilnehmenden aus der Entfernung zuprosten und das alte Jahr verabschieden konnten. „Prosit heißt ja ,Möge es gelingen‘, ich wünsche Ihnen, dass 2021 gelingt“, so Chudaska. Viele Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit, der Runde einen guten Rutsch in ein gesundes Jahr zu wünschen und dankten dem Organisationsteam. „Wie schön, dass wir heute in Gemeinschaft das Jahr abschließen und noch mal ein paar bekannte Gesichter sehen können“, freute sich etwa ein teilnehmendes Paar.

Andere lobten die besondere Form der Andacht per Zoom als „ganz tolle Idee“, gerade in und freuten sich auf eine Wiederholung. Trotz reibungsloser und andächtiger Videokonferenz: Für den nächsten Jahresabschluss wünschten sich die Teilnehmenden ein persönliches Treffen.

