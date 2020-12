Ein Unbekannter ist in Gladbeck in eine Wohnung eingebrochen. Die Bewohnerin bemerkte den Mann.

Einbruch Frau bemerkt Einbrecher in ihrer Wohnung in Gladbeck

Gladbeck Eine Frau hat in der Nacht zu Dienstag einen Einbrecher in ihrer Wohnung bemerkt. Er flüchtete und stahl unter anderem ein Handy.

Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Dienstag in eine Wohnung an der Wiesenstraße in Gladbeck eingebrochen.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Die Bewohnerin wachte gegen 3 Uhr von Geräuschen in ihrer Wohnung auf und nahm einen Mann wahr. Der Unbekannte flüchtete. Er war über die Eingangstür in die Wohnung gelangt, so die Polizei. Er stahl eine Armbanduhr, ein Handy und eine Spielkonsole.

Weitere Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.