Gebäude in Gladbeck erhalten Anlagen für Hörgeschädigte

Gladbeck Die FDP hatte die Kommunikationsproblematik in öffentlichen Einrichtungen aufgegriffen. Umgerüstet wurde unter anderem die Stadthalle.

Einige öffentliche Gebäude in Gladbeck sind mit induktiven Höranlagen für hörgeschädigte bzw. ertaubte Menschen ausgerüstet. Das teilte Bürgermeisterin Bettina Weist auf eine Anfrage der FDP mit. Die Liberalen hatten das Thema aufgegriffen, nachdem Betroffene auf Kommunikationsstörungen in öffentlichen Gebäuden mit Publikumsverkehr hingewiesen hatten.

Gladbeck: Induktive Höranlagen sollen die Kommunikation erleichtern

Induktive Höranlagen befinden sich jetzt im Fritz-Lange-Haus, in der Stadthalle, in der Trauerhalle Friedhof Mitte und im (Agora, Mensa, Musikräume). Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Heinz-Josef Thiel: „Ein positiver Start, ganz besonders auch als Hilfe für hörgeschädigte Schülerinnen und

Schüler.“ Der neue Konferenzraum des Jobcenters und der Schulungsraum der Jobakademie seien nach dem Umbau ebenfalls mit induktiven Höranlagen funktionsfähig in Betrieb.

Allerdings seien laut Weist in sämtlichen anderen Gebäuden keine Höranlagen installiert. „Das ist umso bedauerlicher, weil auch künftig (nach Corona) im Bürgeramt mit täglich intensiven persönlichen Bürgerkontakten verständliche Gespräche auch den Bediensteten bei ihrer Arbeit helfen“, so Ratsherr Thiel. Positiv wertet er die Ankündigung der Bürgermeisterin, bei allen zukünftigen Neubauten, Anbauten sowie größeren Sanierungsmaßnahmen die gesetzlichen Bestimmungen entsprechend umzusetzen.

