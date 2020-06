Gelsenkirchener bei Verkehrsunfall in Gladbeck verletzt

Der Unfall passierte am Samstag gegen 11.10 Uhr auf der Horster Straße in Gladbeck-Brauck.

Gladbeck. Ein Fahrradfahrer aus Gelsenkirchen ist bei einem Unfall in Gladbeck verletzt worden. Eine Pkw-Fahrerin hatte den Mann beim Abbiegen übersehen.

Ein 54-jähriger Gelsenkirchener ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck verletzt worden. Der Mann war gegen 11.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Horster Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs.

Der Unfall passierte beim Abbiegen in die Klarastraße

Zeitgleich fuhr eine 45-jährige Gladbeckerin mit ihrem Pkw auf der Horster Straße in Richtung Süden. Beim Abbiegen in die Klarastraße übersah die Pkw-Fahrerin den Mann auf dem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei fiel der Gelsenkirchener hin und verletzte sich leicht an der linken Hand. Außerdem klagte er über Schmerzen im linken Arm und an der Brust. Der Fahrradfahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.