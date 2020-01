Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft regelmäßig zum Blutspenden in der Stadthalle Gladbeck auf.

Gladbeck. Blutspender standen beim Roten Kreuz Gladbeck Schlange. Bereits in der ersten Stunde hatten sich 40 Menschen in der Stadthalle anzapfen lassen.

Gladbeck: 178 Bürger spendeten beim Roten Kreuz Blut

Das Blutspendeteam des DRK unter Leitung von Robert Harler freut sich über ein tolles Ergebnis beim ersten Spendetermin in diesem Jahr. Schon vor dem Start gab es in der Mathias-Jakobs-Stadthalle an der Friedrichstraße eine Warteschlange.

Bereits in der ersten Stunde konnten die DRK-Helfer 40 Spenden registrieren. Und nach fünf Stunden hatten 178 Bürger Blut gespendet.