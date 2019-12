Gladbeck 2019: Die Stadt erlebt ein Jahr der vielen Gefühle

Das Jahr 2019 hatte in Gladbeck viel zu bieten. Die Redaktion blickte ins Archiv und auf eine ganze Reihe von Ereignissen zurück. Hier eine Auswahl.

JANUAR. Das neue Jahr beginnt mit einem Großeinsatz der Feuerwehr in Brauck – aus einem Mehrfamilienhaus strömt Gas. +++ Das Ratsgymnasium kündigt an, die Inklusion zurückzufahren. +++ Künstlerin Susanne Schalz ruft zum Mitmachen bei der Strickmantelaktion für 100 Straßenbäume auf.

Momo Chahine begeistert die Massen beim RTL-Dauerbrenner DSDS

Bei der größten Modenschau der Welt präsentiert das Gladbecker Modelabel Grubenhelden seine Kollektion „Schichtwechsel“. Unternehmer Matthias Bohm reist im Februar mit vier ehemaligen Bergmännern und einem Team aus Sponsoren, Freunden und Mitarbeitern nach New York. Auf dem Times Square stimmt das Team am Abend bei einem Flashmob das Steigerlied an. „Es kamen Amerikaner, die nach dem Text fragten und mitsangen“, erinnert Bohm sich bei seiner Rückkehr. Foto: fabian riediger / Grubenhelden

FEBRUAR. Die Traditionsfirma Klingenburg meldet Insolvenz an und teilt mit, 120 Jobs abzubauen. +++ Zur Bombenentschärfung am Bonhoeffer-Haus wird die gesamte Innenstadt gesperrt. +++ Sensationelle Nachricht Mitte des Monats: Das Windrad auf der Mottbruchhalde wird gegen den Willen der Stadt vom Kreis genehmigt – im Rat spricht man vom „Monster-Windrad“. +++ BM Roland nimmt als Akt „zivilen Ungehorsams“ an einem Protestspaziergang auf die Mottbruchhalde teil.

MÄRZ. Ineos-Phenol-Azubi Momo Chahine begeistert die Massen beim RTL-Dauerbrenner DSDS. +++ Ein Test des VRR ergibt: Alle drei Bahnhöfe in der Stadt haben Mängel. +++ Die Gesamtschule meldet mit nur 80 Anmeldungen einen Negativrekord. +++ Die Abrissarbeiten am Bonhoeffer-Haus beginnen.



APRIL: Die Feuerwehr feiert ihr 125-jähriges Bestehen. +++ Um die Zukunft des geschlossenen Luther-Forum s entbrennt ein Streit. +++ Der Goetheplatztunnel wird saniert – und erhält an der Stirnwand ein „Goethe“-Bild. +++ Neues vom künftigen Hoch10-Haus: Dort wird Tedi statt Saturn einziehen. +++ Politischer Aufreger: In einem Video fordert die CDU eine schnellere Abschiebung abgelehnter Asylsuchender und erntet massive Kritik.







Der Rat ruft nach hitziger Debatte im Juni den Klimanotstand aus

Großeinsatz im Juli für die Gladbecker Feuerwehr: An der Schrottimmobilie Erlenkrug ist ein Feuer ausgebrochen. Eine riesige Wolke über der Innenstadt ist kilometerweit zu sehen. Im Innenhof waren gestapelte Tannenbäume in Brand geraten. Die Kripo geht später von Brandstiftung aus. Seit Jahren ist die Immobilie an der Buerschen Straße der Verwaltung ein Dorn im Auge. Nach dem Brand entschied die Verwaltung, den Weg des Sanierungsgebots zu gehen. Nehme der Eigentümer dazu keine Stellung, werde Anfang 2020 die Instandsetzung angeordnet und notfalls ein Zwangsgeld angedroht. Foto: Marcus Esser / WAZ

MAI. Maria 2.0 – Frauen rufen zum Kirchenstreik in St. Lamberti auf, 150 boykottieren den Gottesdienst. +++ 1750 Läufer nehmen beim Marathonlauf am WAZ-10-km-Lauf teil. +++ VHS-Chef Dietrich Pollmann geht in den Ruhestand. +++ Bei der Europawahl gibt es haushohe Verluste für die SPD, die auf 25,9 % absackt. Verluste auch für die CDU. Die Grünen erstarken auf 15,6 %, auch die AfD profitiert.

JUNI. Der Rat ruft nach hitziger Debatte den Klimanotstand aus. +++ In Stadtmitte werden digitale Busabfahrt-Tafeln in Betrieb genommen. +++ In Zweckel beginnt der aufwändige Abriss der Brücke Beethovenstraße. +++ Die Stadt beharrt, trotz anderslautender Signale von Bahn und Eisenbahnbundesamt, auf einem e benerdigen Bahnübergang bei der Oberhof-Sanierung.





JULI. Implementum, der Hoch10-Investor, wird die Schrottimmobilie Schwechater Straße 38 abreißen – die Stadt gewährt zum Landeszuschuss einen weiteren Zuschuss von 900.000 Euro. +++ Beim Abriss des Bonhoeffer-Hauses werden im Boden Reste des Vorgängerbaus „Vestischer Hof“ entdeckt. +++ Glashersteller Pilkington investiert 30 Mio Euro in die Floatglaslinie 2. +++ Die Volksbank kündigt an, Ende September die letzten zwei Filialen zu schließen. +++ Auf der Moltkehalde brennen 50.000 qm – Großeinsatz für die Feuerwehr.

Anfang August beginnt am Heisenberg-Gymnasium der Schulneubau

Das neue Geschäftshaus Hoch10 mit 8700 qm Einkaufsfläche wird im Juni eröffnet. Viele Kunden strömen am ersten Einkaufstag in die Läden. Vor allem die Neugierde zieht viele Besucher an. Denn die Auswahl der Geschäfte, die gefällt nicht allen. Einige beklagen Leerstände in anderen Teilen der City, die durch Umzüge einzelner Läden entstanden. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

AUGUST. Am Heisenberg-Gymnasium beginnen die Bauarbeiten für das neue Schulgebäude. +++ An zwei Wochenenden wird die B 224 saniert. +++ BM Roland kündigt an, bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr zu kandidieren. +++ Wende bei den Grünen: Sie sprechen sich nun fürs Mottbruch-Windrad aus. +++ Die CDU stellt Dietmar Drosdzol als Bürgermeisterkandidaten vor.

SEPTEMBER. Die Trinkerszene, die sich zum Rathaus verlagert hat, soll zum Festplatz umziehen. +++ Der Orden der Amigonianer ist nach Brauck gezogen. +++ Der ZBG bilanziert: 256 Bäume mussten wegen des heißen Sommers gefällt werden. +++ Die SPD spricht sich für Schulamtsleiterin Bettina Weist als Bürgermeisterkandidatin aus. +++ Der Kleimann-Kotten in Butendorf wird abgerissen. +++ Auf der B 224 gilt wieder Tempo 70.







OKTOBER. Simone Steffens kündigt an, für die Grünen als Bürgermeisterkandidatin zu kandidieren. +++ Das wilde Parken vor der Sparkasse in Stadtmitte sorgt für Ärger. +++ Die Bauern ziehen trotz des Hitzesommers noch eine zufriedenstellende Bilanz.

Partien lehnen Grundsteuererhöhung zum Etatausgleich ab

Die Klima-Demos kommen auch in Gladbeck an. Schüler der Anne-Frank-Realschule ziehen im März erstmals vom Jovyplatz zum Rathausplatz, um sich für mehr Klimaschutz einzusetzen. Es folgen weitere Aktionen, nach und nach schließen sich auch Kinder und Jugendliche anderer Schulen an. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

NOVEMBER. Die Stadt registriert wieder mehr syrische Flüchtlinge. +++ Der Stadt droht ein nicht ausgeglichener Haushalt: Die Parteien lehnen dennoch eine Grundsteuererhöhung ab – am Ende hilft der Kreis. +++ Am Heisenberg-Gymnasium findet die offizielle Grundsteinlegung statt.







DEZEMBER. In Rentfort verliert ein Mann die Nerven und schießt auf einen SEK-Beamten – ein 51-Jähriger wird wegen Clan-Rivalitäten festgenommen. +++ Das alte Lueg-Gebäude wird abgerissen. +++ Der Rat entscheidet die Verdoppelung die Bußgelder bei Verwarnungen. Der Rat verabschiedet einen neuen Gebührenkatalog, der eine Verdoppelung der Verwarngelder vorsieht. Die Grubenhelden kaufen die St.-Elisabeth-Kirche in Elisabeth. Die Grünen sprechen sich gegen den Bau der A 52 aus.

Das ehemalige Möbelparadies Tacke wird 20 Jahre nach der Schließung abgerissen. Und auch an anderen Schrottimmobilien tut sich 2019 was. Die Pläne für den Neubau der „Schwechater 38“ stehen, und auch auf dem ehemaligen Lueg-Gelände kann 2020 der Neubau starten. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Die Hitzewelle hat im Sommer auch Gladbeck fest im Griff: Das Thermometer zeigt Ende Juli, wie auf unserem Bild zu sehen, fast 50 Grad in der Sonne an. Der ZBG bittet die Bevölkerung, Straßenbäume zu wässern, Schüler haben hitzefrei, unter anderem die Wasserläufe in Wittringen führen kaum noch Wasser. Die Behörden stufen die Waldbrandgefahr hoch – von Stufe vier auf fünf. Die Stadtverwaltung sperrt die Grillplätze in Wittringen – an denen ist das Grillen seit 2019 nur noch mit einem Schein möglich. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services