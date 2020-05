Gladbeck: 28-Jähriger wird bei Auffahrunfall leicht verletzt

Die Polizei meldet einen Unfall, bei dem ein Oberhausener in Gladbeck leicht verletzt wurde.

Gladbeck. Ein Mann (28) aus Oberhausen ist bei einem Auffahrunfall in Gladbeck leicht verletzt worden. Ein Autofahrer fuhr ihm mit seinem Wagen auf.

Ein 28-jähriger Mann aus Oberhausen ist am Dienstag gegen 12 Uhr bei einem Unfall an der Autobahnabfahrt der A2 Gladbeck-Ellinghorst leicht verletzt worden. Der Autofahrer wollte nach links in die Beisenstraße abbiegen und fuhr dazu langsam los.

Ein 50-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden dahinter bemerkte offensichtlich zu spät, dass der 28-Jährige wieder bremste und fuhr ihm auf, so die Polizei. Dabei wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.