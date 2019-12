Gladbeck. Rolf Mechlinski hat den Bezirks- und Schwerpunktdienst in der Polizeiwache Gladbeck geleitet. Zum Abschied wurde er von den Kollegen überrascht.

Gladbeck: Abschied vom Leiter des Polizei-Bezirksdienstes

Der leitende Polizeihauptkommissar Rolf Mechlinski, Chef des Bezirks- und Schwerpunktdienstes der Polizeiwache Gladbeck, geht in den Ruhestand.

Von seinen Kollegen wurde der beliebte Führungsbeamte am Freitag mit einem Überraschungsgeschenk verabschiedet. Polizeihauptkommissar Rüdiger Kümmel überreichte ein modifiziertes Ortsausgangsschild von Gladbeck. Rolf Mechlinski war viereinhalb Jahre Chef der Dienststelle in Gladbeck.

Gut 45 Jahre im Polizeidienst aktiv gewesen

Zuvor hat er insgesamt 41 Jahre Polizeidienst erlebt. Bevor er nach Gladbeck wechselte war er Dienstgruppenleiter der Einsatzwache in Dorsten, woher er auch stammt. Mit seiner Frau lebt er nach wie vor im Ortsteil Rahde. Mechlinski hat zwei verheiratete Söhne, die aber keine Polizeikarriere angestrebt haben.

In der Freizeit wird sich der Pensionär nun sicher mehr seinem großen Hobby dem Fußball widmen, insbesondere dem Dortmunder BVB und seinem Heimatverein in Rhade. Zudem will das Ehepaar viel Zeit im deutschen Norden verbringen, denn beide sind erklärte Liebhaber der Nord- und Ostseeküste.