Mehrere Autos sind in Ellinghorst in der Nacht zerkratzt worden (Symbolbild).

Gladbeck. Acht Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Acht Autos in der Nacht zerkratzt

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende in Ellinghorst einen hohen Schaden an geparkten Autos verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die ermittelnden Beamten geben den Tatzeitraum in der Nacht von Samstag (ab ca. 23.30 Uhr) auf Sonntag an. Bis Montagvormittag wurden sechs Anzeigen zu Sachbeschädigungen an Autos auf dem Lökensweg und zwei Anzeigen zu Sachbeschädigungen auf der Straße Pestalozzidorf gestellt. In allen Fällen zerkratzten die Täter die Seiten der Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

„Es könnte sich um eine gemeinschaftliche, gruppendynamische Tat eventuell angetrunkener Menschen auf dem Heimweg gehandelt haben“, so Michael Franz von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Recklinghausen. „Vielleicht sind Zeugen ja laut sprechende oder grölende Personen im Tatumfeld in der Nacht aufgefallen.“ Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter 0800/2361 111.