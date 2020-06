Gladbeck: Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ ist gestartet

Gladbeck. Die kreisweite Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ von ADFC und AOK ist gestartet. Mitmachen kann in der Corona-Krise auch, wer im Homeoffice ist.

Im Kreis Recklinghausen ist die Sommeraktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ von ADFC und AOK gestartet. Mitmachen können in der Corona-Krise auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die derzeit im Homeoffice tätig sind. Denn für sie geht es darum, bei der Arbeit zu Hause für ausreichend körperliche Bewegung zu sorgen, mobil und gesund zu bleiben.

An mindestens 20 (Arbeits)-Tagen sollte geradelt werden

Die Initiatoren der Aktion rufen alle Menschen im Kreis auf, von Juni bis Ende September das Auto stehen zu lassen und an mindestens 20 (Arbeits-)Tagen mit dem Rad zur Arbeit oder für die Fitness zu fahren. Auch wer im Homeoffice arbeitet, kann teilnehmen, das Radfahren dabei in den Alltag integrieren und ‚Fitness-Fahrten‘ in den Aktionskalender eintragen. Damit reagieren die Veranstalter auf die durch die Corona-Pandemie derzeit veränderten Arbeitsbedingungen in zahlreichen Unternehmen.

Auch Pendler können selbstverständlich gern mitmachen, die das Rad bis zur Bus- oder Bahnhaltestelle nutzen. Teilnehmen können sowohl Einzelfahrer als auch Radler-Teams mit bis zu vier Personen. „Beim Radfahren ist es gut möglich, sich zu bewegen und gleichzeitig den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Bereits eine halbe Stunde Bewegung am Tag steigert die Fitness und stärkt das Immunsystem. Und das ist besonders in Zeiten von Corona wichtig“, erklärt Jörg Kock von der AOK.

Den Aktionskalender gibt es als Download

Allein im vergangen Jahr interessierten sich rund 33.000 Radler in Westfalen-Lippe für diese Aktion, so die Veranstalter. In Corona-Zeiten sollte vorrangig der Download im Internet unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de genutzt werden. Außerdem sind die Unterlagen in jedem AOK-Kundencenter und in den Geschäftsstellen des ADFC erhältlich.

Im Aktionskalender werden die Tage angekreuzt, an denen mit dem Rad zur Arbeit gefahren wurde. Unter allen Teilnehmern und auch den Teams werden am Ende der Aktion attraktive Preise ausgelost.