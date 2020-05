Gladbeck: Altgebäude der Zeche Möller werden abgerissen

Die letzten Altgebäude der Zeche Möller an der Karl-Schneider-Straße werden gerade abgerissen.

Gladbeck Die Firma Rockwool will an der Karl-Schneider-Straße einen Mitarbeiter-Parkplatz bauen. Die CDU-Politikerin Andrea Niewerth bedauert den Abriss.

An der Karl-Schneider-Straße an der Schwelle zwischen Ellinghorst und Rentfort werden gerade letzte Altgebäude der Zeche Möller abgerissen. Die Firma Rockwool, die das Gelände samt der abgängigen Gebäude gekauft hat, will dort einen Parkplatz für Mitarbeiter herrichten. Bereits Ende vergangenen Jahres war den dort bislang tätigen kleineren Betrieben gekündigt worden.

Mit dem Abriss verschwinden die letzten steinernen Zeitzeugen der traditionsreichen Möllerschächte. Was die Historikerin Dr. Andrea Niewerth, CDU-Ratskandidatin in Ellinghorst, bedauert: "Damit geht wieder ein Stück Gladbecker Bergbaugeschichte unwiderruflich verloren." Niewerth fragt in einer Stellungnahme, warum "unserer bergbaugeprägten Region nicht das historisch-kulturelle Erbe" erhalten bleibe und umgenutzt werden könne.

Alte Zechengebäude stehen nicht unter Denkmalschutz

Die CDU-Politikerin erinnert daran, dass in den letzten Jahren "viele alte Gebäude abgerissen wurden", etwa die älteste evangelische Kirche in Brauck, der Kotten Kleimann, die Schlägel- und Eisensiedlung oder auch das Kaufhaus Daniel (zuletzt P&C). Das Beispiel der Phönixstraße zeige eindrücklich, dass es sich immer lohne, Stadtgeschichte zu erhalten, so Niewerth. Mit Blick auf den Erhalt von historischen Gebäuden wäre die Erstellung städtebaulich-denkmalpflegerischer Rahmenpläne wünschenswert.

Was die alten Zechengebäude der Möllerschächte anbelangt, teilte die Stadtverwaltung mit, dass die Gebäude zwar als "denkmalwürdig" eingestuft gewesen seien, aber nicht unter Denkmalschutz standen.