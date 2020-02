Gladbeck: Am Kotten Nie findet ein Brauseminar statt

Gladbeck. Wer schon immer wissen wollte, wie aus Wasser, Gerste, Hopfen und Hefe ein Pils wird: Beim Brauseminar in Gladbeck wird der Prozess gezeigt.

Seit drei Jahren wird am Kotten Nie regelmäßig Bier gebraut. Jetzt bietet der Förderverein vom Kotten erstmals ein Brauseminar für alle Interessierten an.

Wer schon immer einmal Bier selbst brauen wollte, ist bei dieser Veranstaltung genau richtig. Der traditionelle Brauprozess findet am 21. März um 10 Uhr und am 1. April um 17 Uhr am Kotten Nie an der Bülser Straße statt. Am ersten Tag wird das Ganze ca. acht Stunden dauern, und am zweiten Tag sind ungefähr vier Stunden erforderlich, um aus Wasser, Gerste, Hopfen und Hefe ein herbes Pils herzustellen.

Nach einem Reifeprozess von ungefähr sechs Wochen Dauer können die frisch gebackenen Brauer/Innen ihr eigenes Bier dann zur Verköstigung mit nach Hause nehmen. Die Teilnahme am Seminar kostet 30 Euro. Anmeldungen sind ausschließlich am Kotten Nie, Bülser Straße 157, montags bis freitags in der Zeit von 11 bis 15 Uhr möglich, auch telefonisch unter 02043/ 66365. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen beschränkt.

Weitere Informationen stehen auf der homepage des Vereines unter www.kotten-nie.de zur Verfügung.