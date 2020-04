Gladbeck: Anschlussstelle zur A2 vorübergehend gesperrt

Gladbeck. Der Straßendienst des Landes ist im Einsatz. Die Auswirkungen eines Unfallschadens müssen beseitigt werden.

Die Auf- und Abfahrt von der B224 zur A2 in Gladbeck kann am Donnerstag, 23. April, vorübergehend nicht in Richtung Hannover genutzt werden.

Wie die zuständige Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm weiter mitteilt, muss an der Anschlussstelle Essen/Gladbeck kurzfristig die Auf- und Ausfahrt in Richtung Hannover in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr für notwendige Arbeiten gesperrt werden.

Ein Unfallschaden muss beseitigt werden

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Anschlussstelle Gladbeck-Ellinghorst zu nutzen. Hintergrund der kurzfristigen Maßnahme ist die Beseitigung eines Unfallschadens.