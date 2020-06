Gladbeck: Anzahl der Corona-Infektionen ist nicht gestiegen

Die Zahl der gemeldeten Corona-Erkrankungen hat sich in Gladbeck aktuell nicht verändert.

Gladbeck Im Kreis Recklinghausen ist im Vergleich zum Vortag nur ein neuer Corona-Fall gemeldet worden. In Gladbeck gelten noch 16 Personen als erkrankt.

In Gladbeck hat sich die Infektionslage im Vergleich zum Pfingstmontag nicht verändert. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet 223 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus.

Samstag lag die Zahl bei 221. Es bleibt bei 22 Todesfällen und 185 Personen, die mittlerweile wieder gesund sind. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 1263 (Vortag 1262). Als genesen gelten inzwischen 1197 (1191) der positiv getesteten Personen. Es gibt 38 Todesfälle.

Die interaktive Karte der WAZ zeigt die aktuelle Infektionslage in Deutschland.

In den letzten sieben Tagen hat es kreisweit 16 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht.

Hier die Zahlen aus Gelsenkirchen und den übrigen Kreisstädten

Hier die bekannten Fälle / Genesene / Todesfälle aus den übrigen Kreisstädten: Castrop-Rauxel 129 / 126/ 1. Datteln 53 / 52 / 1. Dorsten 152 / 147 / 5. Haltern am See 84 / 83 / 0. Herten 88 / 84 / 1. Marl 116 / 115 / 1. Oer-Erkenschwick 194 / 189 / 2. Recklinghausen 167 / 161 / 4. Waltrop 57 / 55 / 1.

In Gelsenkirchen liegt die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Coronavirus am Dienstag bei insgesamt 416. Es gibt 51 noch aktive Infektionen. 351 Menschen sind wieder gesund. Es bleibt bei 14 Todesfällen. In Bottrop sind aktuell 200 Corona-Fälle insgesamt bekannt. 183 Personen sind wieder gesund und sieben Personen verstorben.

