Gladbeck: Autofahrer (22) wird bei Unfall leicht verletzt

Ein Mann aus Gladbeck hat sich am Mittwoch bei einem Unfall leicht verletzt. Der 22-jährige Autofahrer war gegen 11.15 Uhr auf der Theodorstraße unterwegs, als er auf der Kreuzung mit der Johannastraße mit einer Autofahrerin (23) aus Gelsenkirchen zusammenstieß, so die Polizei. An den Autos entstand etwa 11.000 Euro Sachschaden. Ein Auto musste abgeschleppt werden.