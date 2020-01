Gladbeck: Barbara-Spital ist auf das Coronavirus vorbereitet

„Das St.-Barbara-Hospital ist auch auf die Behandlung von Patienten vorbereitet, die an dem neuen Coronavirus erkrankt sind“, unterstreicht Dr. med. Heinz-Dieter Oelmann. Es gebe zurzeit aber keinen Grund zur Beunruhigung für die Bevölkerung, so der Ärztliche Direktor der Katholischen Kliniken Emscher-Lippe weiter. Bislang seien ausschließlich schon vorerkrankte Menschen in China an dem Virus (2019-nCoV) gestorben, „und die vier bislang in Deutschland isolierten Patienten zeigen eher Symptome einer schwachen Grippeerkrankung“. Noch gestern habe er zu diesem Thema Gespräche mit Vertretern des Robert-Koch-Institutes (RKI, dem ,Gesundheitsamt’ des Bundes) und des Universitätsklinikums Essen geführt. Letztere gehört zu den NRW-Kliniken (neben Düsseldorf), in die Corona-Patienten überstellt und in einer spezialisierten Isolierstation zentral behandelt werden können.

Dr. med. Heinz-Dieter Oelmann, Ärztlicher Direktor der Katholischen Kliniken Emscher-Lippe und Chef der Neurologie des St.-Barbara-Hospitals. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Die Ärzte und die Pflegekräfte des Barbara-Hospitals seien sensibilisiert und in den Behandlungszimmern der zentralen Notaufnahme Plakate des RKI als Orientierungshilfen zur Verdachtsabklärung und den zu ergreifenden Maßnahmen aufgehängt worden. „Wenn bei einem Patienten Symptome mit dem Verdacht auf Influenza festgestellt werden, ist das weitere Vorgehen genau festgelegt“, so der hygienebeauftragte Arzt des Krankenhauses, Dr. med. Peter Rüb. Der Patient erhalte sofort einen virendichten Mundschutz, „und er wird zur weiteren Behandlung unter speziellen Hygienemaßnahmen isoliert“, erklärt der Leitende Oberarzt der Medizinischen Klinik.

Bei Influenza-Verdacht wird ein Rachenabstrich genommen

Beim Erkrankten werde ein Rachenabstrich genommen, um diesen beim Hygiene-Institut des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen untersuchen zu lassen. Mit einem Influenzaschnelltest erhalte die Klinik dann innerhalb von 24 Stunden Gewissheit, ob es sich um eine hochansteckende Grippe handele oder nicht. Denn die ,normale’ Influenza sei gerade für körperlich geschwächte Patienten ein bekanntes Risiko, mit bundesweit jährlich mehreren tausend Toten. Daher propagiere man die Grippeschutzimpfung in der Erkältungszeit, „die auch jetzt noch hochgradig sinnvoll ist“, so Heinz-Dieter Oelmann.

Eine weitere Untersuchung auf das neue Coronavirus erfolge nicht automatisch. „Das ist laut Vorgabe des RKI nur dann vorgesehen, wenn sich durch die Befragung des Patienten der begründete Verdacht ergibt, dass er sich im Risikogebiet aufgehalten hat oder mit coronaerkrankten Menschen in Kontakt gekommen sein könnte“, erklärt Intensivmediziner Rüb. Einen allgemein verfügbaren Schnelltest für das neue Coronavirus gebe es auch noch nicht. Daran werde gearbeitet, er sei aber wohl „nicht vor einem Monat auf dem Markt“.

Noch ist unklar, wie stark infektiös der neue Coronavirus ist

Eine Hinweistafel hängt an einem isolierten Patientenzimmer auf einer Station des St.-Barbara-Hospitals und warnt vor dem ungeschützten Eintreten. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Noch sei auch unklar, wie stark infektiös das Virus ist, sagt Dr. Oelmann, bislang sehe es aber so aus, dass es einen nicht so starken Charakter habe. Das St.-Barbara-Hospital verfügt über keine spezielle Isolierstation, hat aber einen Alarmplan für Endemien. Bedeutet: Beim örtlich begrenzten Auftreten einer Infektionskrankheit mit zehn bis 15 Betroffenen, etwa bei einer durch Meningitis infizierten Schulklasse, könne ein spezieller Bereich des Krankenhauses zur Behandlung isoliert und abgeriegelt werden. Im Regelbetrieb, führt Peter Rüb weiter aus, komme es freilich immer wieder mal vor, „dass Zimmer auf Krankenhausstationen isoliert werden müssen“, etwa bei einer infektiösen Durchfallerkrankung.

Der Ärztliche Direktor unterstreicht, dass der Schutz der Patienten bei den Katholischen Kliniken Emscher-Lippe sehr ernst genommen werde. So sei schon vor Jahren eine Hygienemanagementsystem etabliert worden, um das Risiko krankenhausbezogener Infektionen zu reduzieren. Und auch das flächendeckende MRSA-Screening habe der Krankenhausverbund schon eingeführt, bevor es vom RKI empfohlen worden sei. Dr. Oelmann: „Alle stationär neu aufgenommenen Patienten werden auf antibiotikaresistente Bakterien untersucht.“