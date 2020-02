Gladbeck: Beim Girls- und Boys-Day Berufe erkunden

Gladbeck. Jetzt anmelden: Mädchen und Jungen können in Berufe hinein schnuppern. Gezeigt wird, dass die Berufswahl nicht mit dem Geschlecht zu tun hat.

Zum Girls- und Boys-Day am Donnerstag, 26. März, lädt die Arbeitsagentur wieder interessierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 8 ein, exklusiv Ausbildungsbetriebe vor Ort zu besichtigen und Einblicke in verschiedene Berufe zu sammeln.

Mit diesem Angebot an junge Schülerinnen und Schüler wiederholt die Arbeitsagentur das erfolgreiche Konzept der letzten Jahre. Ariane Hohengarten, verantwortlich für die Organisation, erklärt: „Berufsorientierung und Berufswahl verlaufen umso erfolgreicher, je eher damit begonnen wird. Deswegen richten wir uns wieder an Jungs und Mädchen ab Jahrgangsstufe 5 und bringen sie in Kontakt mit zukunftsfähigen Unternehmen der Region. Außerdem zeigen wir ihnen, dass Berufswahl nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern einzig und allein mit Interessen, Neigungen und Talenten.“

Mädchen können Holz- oder Metallarbeiten ausprobieren

Mädchen können an diesem Tag bei Holz- oder Metallarbeiten ihre handwerkliche Seite ausprobieren. Unter Anleitung fertigen, sägen, schleifen, bohren und fräsen sie ihr eigenes Werkstück. Die gestalteten Produkte können sie mit nach Hause nehmen. Für Jungs steht eine Schnitzeljagd durch ein Seniorenzentrum auf dem Programm. Dort lernen sie ein Pflegeheim von innen kennen und sprechen mit echten Pflegekräften über die Vielseitigkeit des Pflegeberufs.

Der Schnuppertag für Mädchen findet von 9 bis 13 Uhr statt, das Angebot für Jungs von 8.30 bis 13.15 Uhr. Alle Teilnehmer werden während des Tages mit einem Snack versorgt. Informationen zu den jeweiligen Programmen und Veranstaltungsorten erteilt Ariane Hohengarten, Beauftragte für Chancengleichheit, unter 02361–1352 oder Recklinghausen.BCA@arbeitsagentur.de.

Eine Anmeldung ist direkt online möglich

Anmeldungen können auch direkt online unter www.girls-day.de und www.boys-day.de vorgenommen werden.