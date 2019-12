Eine Gladbeckerin hat einen Unbekannten überrascht, der in ihr Haus eingebrochen war.

Gladbeck: Bewohnerin überrascht Einbrecher am Abend

Ein Unbekannter hat am Samstag, zwischen 19 und 20.30 Uhr, die Terrassentürscheibe eines Einfamilienhauses am Meinenkamp eingeschlagen und sich damit Zutritt zum Wohnbereich verschafft. Als die Bewohnerin (45) nach Hause kam, überraschte sie den Täter. Er ist schlank, etwa 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet. Er flüchtete durch die Terrassentür. Was gestohlen wurde, steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat Gladbeck unter 0800/2361 111.