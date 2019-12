Gladbeck. Jobcenter und Wirtschaftsförderung kooperieren beim Projekt „Biwaq IV“. Es geht um die Vorteile der Digitalisierung für Handel und Jobsuchende.

Gladbeck: Biwaq soll Jobsuchende und Firmen zusammenbringen

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Wer da nicht Schritt hält, der kann leicht ins Abseits geraten. Das gilt für den lokalen Handel genauso wie für Personen, die so gar nicht wissen, wie man beispielsweise ein Smartphone sinnvoll nutzen kann und auch sicher ist vor den Gefahren, die im Netz lauern. Genau da setzt in Gladbeck das Förderprojekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“, oder kurz „Biwaq“, an. Das Projekt richtet sich an Bürger und Betriebe in Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf. In Gladbeck ist es also in der Stadtmitte, Brauck und Butendorf verortet.