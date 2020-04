Gladbeck: Bottroper bei Unfall auf B 224 leicht verletzt

Der Unfall passierte am Samstag auf der B 224 in Gladbeck.

Gladbeck. Auf der B 224 in Gladbeck ist es am Samstag zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Pkw-Fahrer aus Bottrop erlitt dabei leichte Verletzungen.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Samstag gegen 14.55 Uhr auf der B 224 in Höhe der Kösheide gekommen. Laut Polizei waren zwei Pkw-Fahrer in den Unfall verwickelt. Ein 41-jähriger Bottroper war mit seinem Pkw auf einen verkehrsbedingt haltenden Wagen eines 45-jährigen Bottropers aufgefahren.

Der Pkw des 45-Jährigen musste abgeschleppt werden. Er selbst wurde leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt ungefähr 6000 Euro.