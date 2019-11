Gladbeck. Wer erkennt den Tatverdächtigen: Die Polizei sucht einen jungen Räuber, der eine 14-jährige Gladbeckerin geschlagen und gewürgt haben soll.

Gladbeck: Brutaler Räuber hat Mädchen gewürgt und beraubt

Die Polizei bittet bei der Fahndung nach einem brutalen Räuber jetzt um die Mithilfe der Bevölkerung. Der athletische Tatverdächtige ist etwa 18 Jahre alt. Er überfiel am Tage in Gladbeck eine 14-jährige Schülerin. Er würgte und schlug das Mädchen, um ihr iPhone zu erbeuten.

Wer erkennt den Tatverdächtigen? Foto: Polizei / Polizei RE

Die Tat ereignete sich bereits am 1. Juni dieses Jahres. Ein Foto des Tatverdächtige wurde jetzt zur Veröffentlichung frei gegeben. Der Raub erfolgte am helllichten Tage gegen 15 Uhr im Bereich des Bahnhofsvorplatzes an der Hansemannstraße am Bahnhof Gladbeck West.

Das Mädchen versuchte zunächst, sich zu wehren

Laut Polizei versuchte der Räuber dem Mädchen das Smartphone zu entreißen, als dieses sich wehrte, würgte und schlug der Täter brutal zu. Beschreibung: Größe etwa 1,75 Meter mit athletischer Figur, scheinbares Alter 18 Jahre, dunkle Haar- und Augenfarbe.

Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter der kostenlosen Nummer 0800/2361111.