Gladbeck: Das VHS-Programm umfasst gut 350 Veranstaltungen

Gut 350 Veranstaltungen stemmt das Team der Volkshochschule (VHS) Gladbeck im ersten Halbjahr 2020. Stammgäste dürfen beruhigt sein: Sie werden Bewährtes nicht missen. Ein paar neue Angebote ergänzen das Repertoire. Die Kurse starten ab 13. Januar.

In Gladbeck startet die Volkshochschule mit „Bidlah Buh“ ins erste Semester 2020

Der neue VHS-Leiter Dirk Langer, der die Nachfolge von Dietrich Pollmann angetreten hat, erwartet um die 7000 Teilnehmer in Kursen, Workshops, bei Exkursionen und Sonderveranstaltungen – davon zwei Drittel Frauen. Ein Viertel der Besucher kommt aus den Nachbarstädten Gladbecks.

Ein erster Paukenschlag soll die Semester-Eröffnung am 14. Januar sein. Die Band Bidla Buh tritt ab 19.30 Uhr in der Stadthalle auf. Langer sagt über die Hamburger Jungs: „Sie sind mit allen Wassern gewaschen und werden viele bekannte Songs präsentieren.“ Eintrittskarten kosten im Vorverkauf (VHS-Haus) 18 Euro, an der Abendkasse 19 Euro. Schüler und Studenten: 9,50 Euro.

Mit „Bidla Buh“ startet die Volkshochschule Gladbeck ins erste Halbjahr 2020. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Bereits vergriffen sind die Tickets für Frau Höpker, die am 27. März wieder zum Mitsingen bittet. Aber im gut 120 Seiten starken aktuellen Programm stecken noch viele andere Angebote, die verlockend klingen. Allerdings müssen Interessenten bei „Rennern“ flott sein, denn die Plätze sind ruckzuck vergeben.

Schnell ausgebucht sind kreative Angebote und Gesundheitskurse

Dazu zählen Zeichen- und Malkurse, Bildhauerei und Gitarrenkurse. Hoch in der Publikumsgunst stehen ebenso Rückenschulungen, Pilates, Faszientraining und Yoga. Fachbereichsleiterin Martina Galla weiß: „Diese Kurse sind schnell ausgebucht.“ Und auch das Segelfliegen dürfte auf großes Interesse stoßen. Einige Angebote sind für spezielle Zielgruppen konzipiert, zum Beispiel Yoga für Männer, Abend-Workshops und Selbstverteidigung für Kinder.

Neu ins Angebot aufgenommen wurde ein Programmier-Workshop für Kinder

„Gut nachgefragt sind die Smartphone-Kurse für verschiedene Betriebssysteme“, stellt Agnes Smeja-Lühr fest, gleichfalls Angebote zur Bildbearbeitung. Die Fachbereichsleiterin kündigt an: „Ganz neu im Programm haben wir diesmal einen Programmier- und Technik-Workshop für Kinder in den Osterferien“ – eine Kooperation mit der Kinder- und Jugenduniversität. Die Teilnahme ist gebührenfrei. Ebenfalls eine Premiere: ein Podcast-Seminar für Erwachsene. „Am allerschönsten wäre, wenn sich eine Gruppe bildet, die einen Podcast für Gladbeck macht“, so Smeja-Lühr.

Dirk Langer, Leiter der Volkshochschule Gladbeck, reagiert mit Veranstaltungen auch auf aktuelle Themen wie Klimaschutz und Populismus. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Den Löwenanteil des Programms macht der Sektor Deutsch als Zweitsprache aus. Bereichsleiterin Karin Hornig-Bilo stellt fest: „Es besteht noch hoher Bedarf an Alphabetisierung.“ Ihre Deutschprüfung bestanden im vergangenen Jahr 300 Teilnehmer.

Außerdem werden „kleinere Sprachen“ wie Russisch, Polnisch und Niederländisch fortgeführt. „Spanisch ist im Moment sehr nachgefragt“, berichtet Hornig-Bilo. Klar, dass Englisch und Französisch nicht fehlen.

Die VHS setzt den Länderschwerpunkt Frankreich fort

Zumal gerade letztgenannte Sprache zum aktuellen Länderschwerpunkt der VHS passt. Ganz im Zeichen der Grande Nation stehen kulinarische Angebote, wie Kochen und ein Weinseminar. Landestypische Spezialitäten und kulturelle Kostproben sind am „Französischen Abend“ (14. Mai) zu erwarten. Walter Weitz wird mit den Gästen singen. Der Länderschwerpunkt zieht sich auch durch das Programm des Kommunalen Kinos in Regie der VHS: Dort kommt am 17. Januar die französische Tragikomödie „Der geheime Roman des Monsieur Pick“ auf die Leinwand.

Und auch bei den Vorträgen heißt es „Salut, la France“. So referiert die Kunsthistorikerin Gaby Lepper-Mainzer über „Paris – Highlights von Kunst und Kultur“. Beate Steger stellt in einer Multivision „Mallorca und Menorca“ abseits von Schinkenstraße und Ballermann vor. Doch die VHS-Programmmacher blicken auch ins Ruhrgebiet. Dr. Joseph Heid erinnert an jüdische Arbeiter unter Tage. „Die Stunde der Populisten“ und „Vier Jahre Trump“ sind aktuelle Themen. Reaktionen auf die Interessen, die derzeit die Gesellschaft umtreiben, sind unter anderem im Zuge der Klima-Debatte der Vortrag „Plastikfrei leben“ und der Kurs „Sicher E-Bike-Fahren“.

Führungen und Betriebsbesichtigungen stehen Semester für Semester hoch im Kurs – sei es nun mit dem hiesigen Ziel Lenord & Bauer, sei es die Meyer-Werft in Papenburg. Aus Gladbeck hinaus führen Tagesfahrten in die Region, aber auch das Rheinland und die Bundesgartenschau in Kamp-Lintfort steuert die Bildungseinrichtung an, um nur einige Touren zu nennen. Und wer an einem Trip in die Niederlande teilnimmt, könnte im VHS-Kurs die notwendigen Sprachkenntnisse erwerben.