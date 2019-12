In der Stadthalle kann am Montag, 9. Dezember, wieder Blut gespendet werden.

Gladbeck. In der Stadthalle können Gladbecker am 9. Dezember wieder Blut spenden. Es ist der letzte Termin in diesem Jahr. Es gibt auch ein Dankeschön.

Gladbeck: Der nächste Termin zur Blutspende steht an

Zum letzten Mal in diesem Jahr lädt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am kommenden Montag, 9. Dezember, zum nächsten Blutspendetermin ein. Sie findet von 14 bis 19 Uhr in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, statt. Der vergangene Blutspendetermin am 11. November war sehr erfolgreich, so das DRK: 162 Menschen spendeten Blut, darunter waren 14 Erstspender.

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Außerdem muss der Personalausweis mitgebracht werden. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Als Dankeschön verschenkt der DRK-Blutspendedienst ein Fleur de Sel und lädt zu einem kleinen Imbiss ein.