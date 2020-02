Gladbeck. Karoline Dumpe zeigt ab Freitag in der Alten Spedition in Gladbeck Werke von neun Künstlern. Die Arbeiten sind ganz unterschiedlich.

Gladbeck: Die Ausstellung KunstKompakt zeigt viele Facetten

Als eine „Entdeckungsreise“ bezeichnet Galeristin und Künstlerin Karoline Dumpe die Ausstellung, die sie ab Freitag in der Alten Spedition präsentieren wird. Bei der 17. Auflage der Gruppenausstellung „KunstKompakt“ sind in diesem Jahr sieben Maler und zwei Bildhauer dabei, vier Künstler stammen aus den Niederlanden, fünf aus Deutschland. „Ich habe die Zahl der Künstler auf neun reduziert, um etwas mehr Ruhe in die Ausstellung zu bekommen“, sagt Karoline Dumpe. Und trotzdem ist in jedem Raum der Alten Spedition jede Menge Kunst zu sehen.

Die Kölnerin Iris Stephan etwa präsentiert zwei Ansichten von Venedig. Im unteren Teil der Bilder ist das gleiche Foto der Stadt zu sehen. Der obere Teil des Bildes ist in einer Mischtechnik ganz unterschiedlich gestaltet. Einmal wirkt der Himmel bedrohlich, einmal ist eine beruhigende Abendstimmung zu sehen.

Gladbeck Besichtigungszeiten und Kontakt Die Ausstellung KunstKompakt17 wird am Freitag, 7. Februar, um 19.30 Uhr in der Alten Spedition, Ringeldorfer Straße 6, eröffnet. Die meisten Künstler werden anwesend sein. Sie ist außerdem zu sehen am Samstag, 8. Februar, und Sonntag, 9. Februar, sowie am Samstag, 15. Februar, und Sonntag, 16. Februar, jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Anschließend sind Besichtigungen bis zum 8. März auf Anfrage möglich. Kontakt: info@alte-spedition.de, 02043/704347

Im gleichen Raum zeigt Luc Peters, der sich selbst als architektonischer Künstler bezeichnet, Skulpturen. „Peters sucht und findet Gegenstände wie Ziegelsteine, Holz und Fossilien, die er mit Gesichtern aus Betonguss kombiniert“, erzählt Karoline Dumpe. Der Preis für die Skulpturen beginnt bei 400 Euro.

Luc Peters arbeitet in seine Skulpturen Gegenstände wie Steine und Fossilien ein. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Die Werke können Besucher ab 120 Euro kaufen

Andere Arbeiten gibt es bei „KunstKompakt“ zum Teil auch günstiger. Und genau das ist der Anspruch von Karoline Dumpe. „Ich will zeigen, dass es für 120 Euro ein Original und Einzelstück gibt“, sagt sie. Die Besucher der Ausstellungen kämen etwa zur Hälfte aus Gladbeck, zur Hälfte aus dem Umfeld wie Münster, Köln und Iserlohn. „Es spricht sich herum, dass wir gute Kunst verkaufen, die bezahlbar ist.“ Und: Kunst sei oft eine Frage des Vertrauens. „Ich sehe, ob ein Bild handwerklich gut ist, ob die Bildidee stimmt – es müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Daher vertrauen mir die Leute.“ Und: Wer sich in der Kunst auskenne, wisse, dass er kein Vermögen ausgeben muss, um gute Qualität zu bekommen.

Katja Ploetz zeigt in der Alten Spedition Glasarbeiten. Fundstücke oder Kronkorken hinter Glas lässt sie dazu in einer Glaserei in einem Ofen erhitzen und so mit einer Scheibe verschmelzen. „Ich lade sie immer wieder ein, da ich sie so besonders finde“, erzählt Dumpe. Zum zweiten Mal zeigt die Galeristin in diesem Jahr auch Werke von Thea Vos. Ihre Bilder sind in fröhlichen, bunten Farben gehalten. Im ersten Moment gar nicht dazu passend: Motive, auf denen ein Kind eine Waffe in der Hand hält oder eine Gasmaske trägt. „Thea Vos schafft es, Fragen aufzuwerfen, ohne zu moralisieren.“ Ihre Bilder seien nicht schöne harmlose Kunst, wie sie vielleicht auf den ersten Blick vermuten lassen. „Da steckt mehr dahinter“, findet Dumpe.

Künstler Peter Schudde hat diese Skulptur „Künstliche Intelligenz“ genannt. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Computerplatinen werden in Skulptur eingearbeitet

Ulrike Stausberg zeigt Storyboards. „Sie lehnt sich damit an Filmleute an, die sich Skizzen dazu machen, wie die nächste Szene gedreht wird.“ Petra Klos setzt mit ihren abstrakten Malereien einen Kontrast zu den sehr lebendigen Arbeiten von Ulrike Stausberg. Peter Schudde hat in seine Skulpturen Computerplatinen eingearbeitet und zum Teil mit Aluminium abgegossen, das er dann wiederum in die Skulpturen einarbeitet.

Karoline Dumpe zeigt auch eigene Arbeiten. „Kommunikation und Zeit sind meine Themen.“ Sie arbeitet mit Papier, eines der Werke trägt den Titel „Meeting“. Geschliffenes und in seiner Ursprungsform belassenes Papier treffen dabei aufeinander, dieser Punkt ist mit einem Stahlband umwickelt. „Da treffen zwei Vorstellungen aufeinander“, erklärt die Künstlerin.