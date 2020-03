Gladbeck: Die Musikschule der Stadt stellt Instrumente vor

Musikschullehrer Silvester Pece, Lenn (9) und Laurence (8) waren mit von der Partie bei einer Instrumentenvorstellung im Jahr 2019, die die Musikschule Gladbeck alljährlich anbietet. So auch diesmal wieder: in der Erich-Kästner-Realschule und in der Mathias-Jakobs-Stadthalle.

Gladbeck. Die Musikschule Gladbeck informiert bei Instrumentenvorstellungen über ihr Unterrichtsangebot. Schüler und Lehrer geben ausführlich Auskunft.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder bei den beiden großen „Instrumentenvorstellungen“ der Musikschule der Stadt Gladbeck viel zu entdecken: am Dienstag, 10. März, ab 17 Uhr in Brauck, in der Erich-Kästner-Realschule, Kortenkamp 11. Ein weiterer Termin steht für Mittwoch, 11. März, im Kalender – und zwar in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, ebenfalls ab 17 Uhr.

Gladbeck: Schüler und Lehrer der Musikschule laden Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein

Schüler und Lehrkräfte der Einrichtung laden Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein, sich über das breitgefächerte Unterrichtsangebot zu informieren und Näheres über die Instrumente zu erfahren. Die Veranstaltung beginnt jeweils mit einem kleinen Konzert, in dem ein großes sinfonisches Orchester die bekannte Titelmelodie aus dem generationsübergreifenden Filmklassiker „Star Wars“ von John Williams aufführen wird. Im Anschluss werden die Musikerinnen und Musiker ihre Instrumente einzeln vorstellen, um dann gemeinsam noch einmal zu spielen.

Die Besucher der Instrumentenvorstellungen dürfen sich auf eine Vielzahl an musikalischen Eindrücken und ein Musikquiz freuen. Die Preise hat die Sparkasse Gladbeck gestiftet. Mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus’ wird es in diesem Jahr keine Stationen zum Ausprobieren der einzelnen Instrumente geben. Der Eintritt ist frei.