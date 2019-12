Gladbeck / Recklinghausen. Die Trickbetrüger reden oft über Stunden auf ihre Ofer auch in Gladbeck ein. Sie geben sich am Telefon als Polizeibeamte oder Enkel aus.

Gladbeck: Die Polizei warnt vor Trickbetrug-Anrufen

Das Polizeipräsidium Recklinghausen warnt vor Trickbetrügern, die auch in Gladbeck zumeist älterer Menschen anrufen, um an ihr Bargeld und ihre Wertsachen zu gelangen.

Zahlreiche Telefonanrufe bei potenziellen Betrugsopfern sind in den vergangenen Tagen und Wochen im Bereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen eingegangen. Mal geben die sich Täter als Polizeibeamte aus, dann als Enkel, oder auch als Handwerker, warnt die Polizei. Die Geschichten hätten immer ein ähnliches Muster. Die Anrufer geben sich als angebliche Polizeibeamte aus und versuchen meist Angst zu machen, indem sie über vermeintliche Straftaten im persönlichen Umfeld ihrer Opfer berichten.

Angeblich steht die Adresse des Opfers auf der Liste einer Einbrecherbande

In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden, und man habe herausgefunden, dass die Diebe jetzt das Haus oder die Wohnung des Angerufenen im Visier hätten. Die falschen Polizeibeamten schildern etwa die Festnahme ausländischer Einbruchsbanden, bei denen Listen möglicher Einbruchsopfer gefunden wurden. Die Polizei müsse deshalb Wertgegenstände sichern, damit nichts passieren könne. Die Anrufer gehen dabei in der Regel sehr geschickt vor und redeten lange auf die potenziellen Opfer mit einer Art Gehirnwäsche ein, warnt die Polizei.

Auch der Enkeltrick werde oft angewendet: „Oma, rate mal wer am Telefon ist?“ Wenn Ihre angeblichen „Enkelkinder“ anrufen und nach hohen Geldbeträgen fragen, „rückversichern Sie sich bei anderen Familienmitgliedern“, rät die Polizei. Und: „Stellen Sie am Telefon Fragen, die nur Ihre richtigen Angehörigen beantworten können.“

Der Enkeltrick wird auch oft am Telefon angewendet

Die Polizei Recklinghausen weist dringend darauf hin: „Wir werden Sie als Polizisten niemals am Telefon bitten, Angaben zu Wertgegenständen und Bargeld zu machen. Wir fragen Sie nicht am Telefon aus und wir rufen auch nie mit der Notrufnummer 110 an, die durch Manipulation der kriminellen Täter im Telefondisplay erscheint.“ Im besten Fall werde die Betrugsmasche schnell erkannt, „dann sollte man sofort auflegen“, rät die Polizei. Zudem: „Sensibilisieren Sie Familienmitglieder, Freunde und Bekannte immer wieder, damit sich an Weihnachten nicht die Betrüger freuen. Im Zweifelsfall informieren Sie bitte immer die Polizei über den Telefon-Notruf 110!“