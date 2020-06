Gladbeck: Die Stadtbücherei lädt zum Sommerleseclub ein

Gladbeck. In Gladbeck geht am 23. Juni der Sommerleseclub an den Start. Die Aktion der Stadtbücherei soll jungen Menschen Lust aufs Schmökern machen.

Die Stadtbücherei organisiert für Schüler wieder den Sommerleseclub in den großen Ferien. Mitmachen können Teams mit bis zu fünf Teilnehmern – Freunde, Eltern, Geschwister, Großeltern. Aber auch Einzelleser sind willkommen.

Gladbeck: Die jungen Bücherwürmer dürfen sich aufs Schmökern und Aufgaben freuen

Bei der Aktion dürfen junge Leseratten – und Kinder, die es werden wollen – Bücher aus dem gesamten Bestand der Bibliothek schmökern. Auch Hörbücher zählen. In einem Logbuch wird die gelesene Lektüre bewertet und kommentiert. Dabei ist Kreativität gefragt. Das Logbuch bietet Platz für originelle Gestaltung, Fotos, kleine Zeichnungen, witzige Anmerkungen. Die Teilnehmer können es erstmals zusätzlich auch online führen. Gefragt sind unter anderem der coolste Leseplatz dieses Sommers, das schönste Leseerlebnis und die lustigsten Ideen rund um die Lieblingsbücher.

In Corona-Zeiten musste Eva Beck, die Leiterin der Stadtbücherei Gladbeck, die Abläufe in der Bibliothek wegen der Schutzmaßnahmen ändern. Denen fällt auch eine Veranstaltung als Schlusspunkt des Sommerleseclubs 2020 zum Opfer. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Damit das „Nur-Lesen“ nicht zu langweilig wird, gibt es neben der Logbuch-Gestaltung für jede Ferienwoche eine spezielle Herausforderung: Die Teilnehmer werden zu Lego-Architekten, sie können verrückte Fotos mit Büchern an ungewöhnlichen Orten machen, Filme drehen und vieles mehr. Außerdem konzipierte das Team um Bücherei-Chefin Eva Beck in diesem Jahr einen eigenen Parcours zum Lesesommer, der sich mit Smartphone oder Tablet durchführen lässt.

Aufgrund der Corona-Situation ist eine Abschlussveranstaltung nicht möglich. Aber jede gelöste Aufgabe, die zur Bücherei an die Friedrich-Ebert-Straße 8 geschickt oder dort abgegeben wird, kommt in eine Verlosung, bei der Preise zu gewinnen sind. Außerdem werden die Ergebnisse in der Bibliothek ausgestellt, die Teilnehmer erhalten eine Urkunde. Das Kultursekretariat NRW Gütersloh und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW fördern die Aktion, die die Sparkassenstiftung unterstützt.

Anmelde- und Ausleihstart: 23. Juni. Die fleißigen Bücherwürmer können bis zum 14. August Logbücher, gelöste Aufgaben und gestaltete Gegenstände abgeben. Weitere Informationen: 02043/992658.