Gladbeck: Die Stromkästen vor der Sparkasse werden bemalt

Gladbeck. Graffiti-Künstler Maurizio Bet wird die Stromkästen gegenüber der Sparkasse bemalen. So, wie schon einige andere in der Innenstadt zuvor.

Die Stromkästen gegenüber der Sparkasse werden am Dienstag, 25. Februar, künstlerisch gestaltet. Der Freundeskreis Gladbeck-Alanya und die Siedlergemeinschaft Rentfort-Nord haben die Aktion initiiert. Die Stromkästen bei den Taxiständen werden mit Unterstützung der Sparkasse bemalt.

Graffiti-Künstler Maurizio Bet wird die Kästen teilweise mit Motiven der alten und der neuen Sparkasse und teilweise mit Musikinstrumenten gestalten. Schließlich findet jedes Jahr an dieser Stelle das Turmblasen statt. Ab 10 Uhr wird es Kaffee und Kuchen geben, Verantwortliche der Sparkasse werden gegen 12 Uhr dazustoßen. Wie im vergangenen Jahr angekündigt, wollen Müzeyyen Dreessen und Werner Hülsermann die Stromkästen innerhalb der Innenstadt nach und nach künstlerisch schön gestalten lassen.

Sponsoren unterstützen die Aktion

Finanzielle Unterstützung bekommen sie dabei von ansässigen Geschäftsleute oder diesmal eben von der Sparkasse. Mit Hilfe der Sponsoren konnten bereits Kästen an der Bottroper Straße am Rathaus, am Marktplatz und auf der Sandstraße gestaltet werden. Nächste Vorhaben seien schon geplant. Interessierte Bürger sind eingeladen, am 25. Februar dazu zu kommen und sich die Entwicklung der Gestaltung mit anzuschauen.