Gladbeck. In Gladbeck sind der Taxibus 256 und die Linie 258 betroffen: Die Vestische stellt parallel zur Bahn ihren Fahrplan um. Das sind die Änderungen.

Gladbeck: Die Vestische stellt am Montag ihren Fahrplan um

Die Busse der Vestischen fahren ab Montag, 15. Dezember, nach einem neuen Fahrplan. Erstmals, so das Unternehmen, findet der Wechsel in der Vorweihnachtszeit statt. Der Grund dafür seien umfangreiche Änderungen beim Zugverkehr. So intensiv wie 2019 habe der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) seinen Fahrplan seit der Jahrtausendwende nicht mehr umgestaltet.

Die Taktveränderungen auf viele S-Bahn-Linien haben Einfluss auf den Busverkehr

Neben der Einführung neuer RE- und RB-Linien sowie der schrittweisen Etablierung des neuen Rhein-Ruhr-Expresses (RRX) hätten die Taktveränderungen auf vielen S-Bahn-Linien Einfluss auf den Busverkehr. Um weiterhin gute Anschlüsse zwischen Bus und Bahn anzubieten, reagiert die Vestische zeitgleich mit den Bahngesellschaften. Die Fahrpläne werden an rund 1100 Haltestellen ausgetauscht. Insgesamt, so die Vestische, finden Anpassungen auf 35 von 125 Linien statt.

Übersichtlich gestaltet sich die Harmonisierung mit der Schiene in Gladbeck: Dort fügen sich der TaxiBus 256 und die Linie 258 den neuen Zugzeiten am Bahnhof an. Der Schwerpunkt des Winterfahrplanwechsels liegt im Stadtgebiet von Dorsten. Dort ändern sich zum Beispiel die Zeiten von 15 Linien, um den Rundum-Anschluss am ZOB sicherzustellen. Einerseits, weil der RE14 zukünftig zweimal in der Stunde die Verbindung mit Essen herstellen wird.

Neuregelungen beeinflussen die Fahrtzeiten

In Bottrop betreffen die neuen Abfahrtzeiten zwölf Linien. Da der Schienenverkehr des RE14 und der S9 künftig im 15-Minuten-Takt zwischen Bottrop und Essen bzw. Gladbeck pendelt, erhalten die Linien 261 und 262 neue Fahrzeiten. Außerdem wirkt sich die Neuregelung der Linie 258 in Gladbeck und Gelsenkirchen-Horst auf die Fahrtzeiten der Linien 260 und 265 aus. Die Haltestelle „Plankenschemm“ im Stadtteil Bottrop-Ebel entfällt, damit die Busse bei einem Stau auf der Borbecker/ Essener Straße einen Umleitungsweg über die Bahnhofstraße in Richtung Hauptbahnhof fahren können. Der „Plankenschemm“ wird jedoch weiterhin durch die Linie 186 der Ruhrbahn bedient.

Die Vestische wird ihre Kunden mit Flyern über die grundlegenden Neuerungen informieren. Insgesamt 28 verschiedene Linienflyer weisen auf die jeweiligen Änderungen hin und enthalten neben dem neuen Fahrplan einen Streckenverlauf sowie in einigen Fällen besondere Umsteigesituationen zu anderen Bussen. Darüber hinaus weist das Verkehrsunternehmen an den und rund um die ZOBs in Bottrop, Dorsten, Gelsenkirchen-Buer, Herten, Marl und Recklinghausen großflächig auf den Fahrplanwechsel hin.

Eine nach Städten geordnete Übersicht über alle Änderungen findet sich im Internet auf vestische.de/fahrplanwechsel.