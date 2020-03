Unbekannte Diebe sind laut Polizei in eine Physiotherapiepraxis in Gladbeck eingedrungen.

Polizei-Ermittlung Gladbeck: Diebe brechen in Physiotherapiepraxis ein

Gladbeck. Wertgegenstände und ein Smartphone haben Diebe bei einem Einbruch in Gladbeck erbeutet. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen zu diesem Fall.

Unbekannte Täter sind irgendwann in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen in eine Physiotherapiepraxis am Scheideweg ein.

Laut Mitteilung der Polizei hebelten die Diebe ein Fenster auf und verschafften sich so Einlass in die Räume. Sie durchsuchten die Praxis nach Wertgegenständen und stahlen einen Bürosafe und ein Smartphone. Hinweise erbitten die Kripo unter 0800/2361 111.