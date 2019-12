Gladbeck: Diese Erinnerungen verbinden Leser mit dem Fest

Mit dem Fest sind berührende Erinnerungen verbunden. Ein außergewöhnliches Geschenk, eine ganz besondere Zeit mit der Familie und eine lebensverändernde Überraschung: WAZ-Leser haben der Redaktion ihre schönsten Weihnachtsgeschichten erzählt.

Das Nikolaus-Wunder

Mit der Weihnachtszeit verbinden etwa Helga und Karl-Heinz Lippek eine ganz besondere Erinnerung. Ihr Sohn Matthias hatte bei der Geburt einen Hörschaden erlitten, jeden Tag gaben sie dem Jungen Sprachunterricht. „Wir haben uns immer viel bemüht.“ Aber sprechen, das tat der Sohn nicht.

Am 6. Dezember schließlich kam der Nikolaus, ein Freund der Familie, der den beiden Kindern des Ehepaars nicht allzu bekannt war, bei der Familie zu Besuch. „Wo ist denn deine Mathearbeit?“, fragte er den damals Siebenjährigen. Um gleich darauf zu erzählen, dass der Junge daraus eine Schwalbe gebastelt und auf den Schrank geworfen hatte. „So konnten deine Eltern deine Arbeit gar nicht unterschreiben.“ Geduldig hörte sich Matthias die Worte des heiligen Mannes an.

Helga und Karl-Heinz Lippek haben ihr eigenes Nikolaus-Wunder erlebt. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

„Und woher wusstest du das?“, fragt er schließlich. Die Eltern des Jungen waren baff. „Wir waren wie erstarrt, als unser Sohn völlig unerwartet mit dem Nikolaus sprach,“ erinnert sich Helga Lippek. Für das Ehepaar waren die Worte ihres Sohnes wie ein Wunder.

Ein Gänsehaut-Moment für das Ehepaar

Auch wenn dieses Erlebnis schon 46 Jahre zurückliegt, noch heute erinnern sich Helga und Karl-Heinz Lippek gerne an diesen Moment zurück. „Das hat uns Gänsehaut gemacht. Für uns war das eine unglaublich schöne Erfahrung.“ Die Sätze ihres Sohnes erklärt sich Helga Lippek mit dem besonderen Ereignis, der „Ehrfurcht vor dem Nikolaus mit seinem Stock“. „Der Satzfluss kommt, wenn die Emotionen dahinterstecken“, ist sie überzeugt. Heute sei ihr Sohn ein gestandener Mann, arbeitet bei Siemens.

An das Nikolaus-Wunder hat Matthias Lippek hingegen keine Erinnerung mehr. „Als mein Sohn mir kürzlich am 6. Dezember ein Bild mit seinem Sohn auf dem Arm geschickt hat, habe ich ihm unsere besondere Nikolaus-Geschichte noch einmal aufgeschrieben. Aber er konnte sich nicht daran erinnern“, so Helga Lippek. Für sie und ihren Mann aber bleibt die Geschichte für immer als ganz persönliches Nikolaus-Wunder in Erinnerung.

Heike Becker feiert Weihnachten mit der Familie in einer harmonischen, multikulturellen Runde

WAZ-Leserin Heike Becker erinnert sich an Weihnachten 2018: Sollte man mich einmal fragen, was für mich Weihnachten bedeutet, würde ich folgendes erzählen: Das Weihnachtsfest spielt für mich eine große Rolle. Trotz der stressigen Vorbereitungen, freue ich mich immer sehr auf die gemeinsame Zeit mit meinen Lieblingsmenschen, so wie 2018.

Ich hatte meine Mutter Marlies Luft wie in den vergangenen Jahren eingeladen. Der Flüchtlingsjunge Habib, der vor drei Jahren als Waise nach Deutschland kam und wie ein Pflegesohn von ihr angenommen wurde, gehört mittlerweile zur Familie. So galt die Einladung natürlich für beide.

Harmonische Runde an der Weihnachtstafel: (v. l.) Lina Becker, Waisenjunge Habib, Marlies Luft und Kalle Becker Foto: Heike Becker

Der Freund unserer Tochter, meistens beruflich stark eingebunden, hatte es auch möglich gemacht, Heiligabend bei uns zu sein. Als Sohn kosovarischer Eltern feierte er eigentlich kein Weihnachten, wusste allerdings, dass dieses Fest für unsere Tochter sehr wichtig ist.

Heiligabend ist auch ein Gefühl

Für uns alle ist Heiligabend nicht nur ein Tag, sondern auch ein Gefühl. Es riecht nach Weihnachten, wenn das Essen vorbereitet wird, und irgendwie kribbelt es, je näher die Bescherung kommt. Es wurde sehr harmonisch. Wir aßen und sangen Weihnachtslieder. Der Tannenbaum strahlte dieses Jahr besonders schön, weil er am Vortag gemeinsam geschmückt worden war. Nach dem Gesang wurden die Geschenke übergeben. Es wurde viel gelacht und jeder hatte etwas zu erzählen.

Etwas später saßen wir beim Kartenspiel beisammen. In einer kurzen Spielpause schaute der muslimische Freund unserer Tochter zu meiner Mutter und sagte: „Oma Marlies, es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem ich lieber wäre als hier. In dieser Familie kann ich sein, wie ich bin. Hier fühle ich mich wohl.“ Habib, der Waisenjunge, nickte.

Mir ging bei diesen Worten das Herz auf, und ich dachte: Das ist Weihnachten. Ein Gefühl, das man vermittelt. Jemandem Zuneigung schenken, egal woher er kommt und woran er glaubt. Allein der Mensch ist wichtig.

Perfektes Geschenk für einen Fleischwurst-Fan

Ingo Barnitzke ist ein Fleischwurst-Liebhaber durch und durch. Jeden Samstag fährt er zum Metzger nach Zweckel und holt sich ein Stück seinen liebsten Lebensmittels. Und auch seine schönste Weihnachtsgeschichte dreht sich um die Wurst.

„Ich habe immer anderen Menschen geholfen“, erzählt der 75-Jährige. So heuerte er als Siebenjähriger bei der Metzgerei Konopka am Markt an. „Ich spülte dort unter anderem Töpfe.“ Dafür bekam der Junge immer eine Fleischwurst.

Ingo Barnitzkes Leidenschaft für Fleischwurst war auch bei seinen Kollegen der Sportkegler bekannt. Bei einer Deutschen Meisterschaft bekam er gleich einen Fleischwurstring aufgesetzt. Das Bild zeigt ihn mit seinem Kegelfreund Hubert. Foto: Barnitzke

Als die Familie nach Brauck zog, gab er seinen „Job“ in der Metzgerei auf. Die Liebe zur Fleischwurst aber blieb. Das erkannte auch sein Opa – und schenkte dem Jungen zu Weihnachten einen riesigen Kringel Fleischwurst.

Drei Pfund wog der Ring. „Ich war so stolz“, erinnert sich Ingo Barnitzke. Gegen seine Cousins und Cousinen verteidigte er die Wurst „wie ein Löwe“. „Am zweiten Weihnachtstag hatte ich alles aufgegessen.“ Die Liebe ging so weit, dass der Gladbecker selbst eine Fleischer-Lehre machte. Nach einiger Zeit aber gab er den Beruf wieder auf. „Ich wollte etwas anderes machen.“ Er wurde Lkw-Fahrer, arbeitete später bei der Stadtverwaltung, fuhr unter anderem den Bücherbus.

Die Liebe zur Wurst teilt er mit seinem Enkel Marco. Gerne erinnern sie sich an einen Tag vor vielen Jahren, an dem sie gleich mehrere Wurstbrote verputzten.

Noch eine Weihnachtserinnerung

Mit Enkel Marco verbindet Barnitzke auch noch eine weitere Weihnachtserinnerung. Oft spielte er nämlich, auch immer mal wieder für Vereine etc., den Nikolaus. Und natürlich auch für Marco. Der Junge erkannte gleich eine Ähnlichkeit zu seinem Großvater: „Der Nikolaus trägt die gleichen Schuhe wie der Opa“, sagte er.

Ob es auch heute an Heiligabend eine Fleischwurst für den 75-Jährigen geben wird? „Selbstverständlich“, sagt er. Leid ist er die Wurst auch nach knapp 70 Jahren immer noch nicht. „Und ich sehe ja auch noch nicht aus wie eine“, sagt er und lacht.

Aus dem Leben von Großeltern

Der Heilige Abend 1995 bleibt für Monika Leben unvergessen. Eigentlich hatte sie nichts Besonderes erwartet: mit Mann und Tochter zur Kirche gehen, Besuch vom Sohn und seiner Frau, vielleicht kommen auch die Eltern vorbei. Und dann das! 1999 hat Monika Leben aufgeschrieben, was diesen Tag so besonders gemacht hat. Hier Auszüge:

Schon mittags, bevor der Vespergottesdienst anfing, kamen Sohn und Schwiegertochter zu Besuch. Eine Kleinigkeit zum Fest, schön eingepackt, hatten sie für uns mitgebracht. „Wir sollten als erstes auf ein gesegnetes Weihnachtsfest anstoßen“, sagte unser Sohn. Naja, mal etwas anderes. Warum nicht?

Die stolzen Großeltern mit der kleinen Dana. Foto: Leben

Jetzt durften wir das Päckchen öffnen. Aha, ein Bild, das konnten wir schon fühlen. Aber was war das??? Von Hand gezeichnete Strichmännchen – wie bei Erstklässlern – was sollte das nur sein? Doch plötzlich: Meine Gedanken überschlugen sich. Sollte, nein konnte das sein, was ich dort sah? Zwei große Strichmännchen und ein winzig kleines dazwischen. Ich wollte es nicht glauben. Mir kamen die Tränen. Mein Mann und ich sollten Großeltern werden. Schöner konnte kein Tag enden.

„Das ist nun alles vier Jahre her“, schrieb Monika Leben 1999, die sich früher immer etwas gelangweilt hatte, wenn ihre Freundinnen von ihren Enkelkindern erzählten. Und jetzt?

Die Enkeltochter hat das Leben total verändert

Sie schreibt: Unser Enkelkind Dana hat unser Leben total verändert. Wir spielen wieder im Sand, bauen Burgen und werfen mit dem Ball. An einem schönen Oktobertag gingen wir durch den Park. Rollenspiele mit der ,Augsburger Puppenkiste’ waren angesagt. Unsere Enkelin war Jim Knopf, Opa war Lukas, der Lokomotivführer, und ich die alte Lok Emma. Ich musste mich an einen Baum stellen, die Kleine und Opa gingen ein Stück voraus. Plötzlich blieb sie stehen und sagte ganz laut: „Lukas, die alte Emma ist auch nicht mehr so schnell, wir sollten sie mal wieder untersuchen lassen.“ Die Leute um uns schauten uns ganz mitleidig an. Von manchen kam sogar ein böser Kommentar. Nur mein Mann und ich lachten schallend.

Wir lernen wieder, wie schön der Löwenzahn aussieht. wie Wolken verschiedene Tiere zeichnen, was man mit Regenpfützen alles machen kann und wie weich und weiß der Schnee ist. Was war doch die Zeit vor der Geburt unserer Enkelin öde und langweilig. Jetzt sitzen meine Freundinnen mit mir zusammen, wir tuscheln und es gibt bestimmt jemanden, der uns für einfältig hält. Aber aus Erfahrung können wir nur raten: Jeder sollte sich ein Enkelkind anschaffen – oder zwei?

Onkel Josef war der weiße Nikolaus

Bernhard Balster, 1939 geboren, wuchs am Ortsrand des ländlich geprägten Altendorf-Ulfkotte auf. „Am Nikolaustag“, erinnert er sich, „warteten in unserer Wohnküche Vater, Mutter und wir Kinder, Thea (3 Monate), Franz (5), Wilhelm (7) und ich, damals neun Jahre alt, auf Nikolaus und Begleiter Knecht Ruprecht.“

Und weiter: „Mit neun Jahren fragt man sich schon: Wer steckt hinter der Verkleidung? Beim Ruprecht war mir das klar: Das ist, wie letztes Jahr, ein Geselle unserer Schmiede – schwarz gekleidet, mit raschelnder Kette und Soldatenstiefeln. Aber wer ist der Nikolaus?“ Als die beiden kamen, bestätigte sich die erste Vermutung: Ruprecht ging mit seinen Stiefeln stampfenden Schrittes über den Steinboden, die Kette schlug auf.

Das Gesicht war vollgeklebt mit Wolle und nicht zu erkennen

Franz mit seiner kräftigen tiefen Stimme fing sofort an, laut zu heulen. Nikolaus gab Franz gleich seine Tüte, er war sofort still, weiß Bernhard Balster noch genau. Und wer war Nikolaus? Der war, erinnert er sich, von oben bis unten weiß gekleidet. In der linken Hand einen Weidenstab, in der rechten ein dickes Buch. Das Gesicht war vollgeklebt mit Wolle – und nicht zu erkennen.

Bernhard Balster: „Der Nikolaus rief Wilhelm zu sich. Nach drei oder vier Worten musste er aber eine Pause einlegen, um sich die Wolle aus dem Mund zu blasen. ,Willi, willst du immer lieb sein, auf deine Eltern hören und keine dummen Streiche machen?’ fragte er. Wilhelm versprach es. ,Bevor du deine Tüte bekommst, musst du erst für deine Taten im alten Jahr bestraft werden.’ Wilhelm ging zu Ruprecht, der schlug kräftig zu. Ich fragte mich: ,Warum tut er das?’ Willi heulte laut auf, Mutter schritt ein und sagte: Ruprecht, das ist genug!“

Und weiter: „Nachdem Nikolaus mir meine Schandtaten vorgelesen hatte, ging ich gleich zu Ruprecht. Ich nahm mir vor, nicht zu heulen. Aber Ruprecht schlug erbarmungslos zu – ein leises Schluchzen war zu hören. Als Nikolaus mir seine Hand reichte und mir mein Versprechen abverlangte, künftig artig zu sein, erschrak ich: In weitem Umkreis gab es nur einen einzigen Mann, der einen verkrüppelten kleinen Finger an der rechten Hand hatte. Und ich versprach: ,Ja, lieber Onkel Josef!’ Und bekam meine Tüte!“