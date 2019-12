Gladbeck. In den Suiten des größten Hotels in Gladbeck ist ein luxuriöser Aufenthalt möglich. Die WAZ gibt einen Einblick ins Van der Valk.

Gladbeck: Diesen Luxus gibt es im Hotel Van der Valk

Sich und einem geliebten Menschen den Luxus einer Auszeit vom Alltag in stilvollem Ambiente zu gönnen, das ist in Gladbeck quasi direkt vor der eigenen Haustür möglich. Denn im Hotel Van der Valk stehen luxuriöse Suiten zur Buchung bereit, die nicht nur Hochzeitspaaren eine besondere Aufenthalts- und Übernachtungsatmosphäre bieten. Eine Gelegenheit für schöne Momente zu zweit, die mit einem romantischen Candle-Light-Dinner abgerundet werden können.

„Das Dinner können wir in unserem Restaurant servieren, oder auf Wunsch auch direkt in der Suite“, sagt Sales Managerin Mia Kube, die dazu einen direkten Einblick in die „Blaue Lagune“ ermöglicht. So heißt eine der noblen Unterkünfte, die aber weniger wie eine luftige Südsee-Bleibe, sondern mondän-opulent nach US-amerikanischem Vorbild gestaltet wurde.

Mia Kube, Sales Managerin, zeigt das Badezimmer in der Luxus-Suite „Blaue Lagune“. Foto: Oliver Mengedoht / Funke Foto Services

An den Wänden hängen verspielte Lampen

Die Gäste erwartet ein großes, verschnörkeltes Kingsize Bett, eine dazu passende Brokat-Tapete, verspielte Lampen an den Wänden, sowie hochfloriger Teppich am Boden. In der 27-Quadratmeter-Suite bleibt zudem noch genügend Platz, um sich auf gediegenen Ohrensesseln auszuruhen, um ein Buch zu lesen, einen Spielfilm auf dem modernen Flachbild-Fernseher anzuschauen, oder sich mit erlesenem Champagner zuzuprosten. Der französische Perlwein kann in Kombi mit dem Romantikpaket hinzugebucht werden, wobei auch duftende Rosenblätter auf der Luxus-Liegewiese ausgestreut und Kerzen entzündet werden.

Die Kosten für das Romantikpaket hängen vom ausgewählten Schampus ab. Mit einer Flasche Sekt ist es ab 50 Euro zu haben, wer indes ein exklusives Fläschen Champagner Veuve Cliquot Pinsardin Brut in den Kühler stellen lässt, zahlt alleine für die Luxusbrause 150 Euro. Soll der Gaumen eher mit feinem Rot- statt Perlwein gestreichelt werden, kann der Amarone della Valpolicella Classico für 75 Euro geordert werden.

Das Wohnzimmer in der „Executive Suite“ im Hotel Van der Valk. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Natürlich sind auch andere erlesene Weine oder Champagner möglich, da unser Anspruch ist, alle Kundenwünsche zu erfüllen“, sagt Mia Kube. Um besondere, eventuell seltenere Tropfen besorgen zu können, sollte dem Management dann aber etwas Vorlaufzeit eingeräumt werden.

Das Candle-Light-Dinner kann auch in der Suite verspeist werden

Zum Candle-Light-Dinner können zwei, vier oder mehr Gänge direkt in die Suite geordert, oder im Restaurant verspeist werden. Los geht es bei der Basisvariante mit 50 Euro und nach oben ist der Preis fließend, je nachdem, was vom Küchenteam an feinem Fleisch, erlesenem Fisch oder Hummer, an Vor- und Nachspeisen kredenzt werden soll. Neben der intimen Zweisamkeit in der Suite (Übernachtung ab 128 Euro, die Kosten können je nach Hotelauslastung variieren), besteht natürlich an Gladbecks erster Hoteladresse mit 180 Zimmern Gelegenheit, die Feier auf viele Gäste zu erweitern.

Gladbeck Das Geheimnis des Tukans Die größte niederländische Hotelkette Van der Valk Hotels & Restaurants hat ihren Ursprung in einem 1862 eröffneten Café in Voorschoten. Sie wird von der Familie Van der Valk in der vierten Generation geführt und umfasst heute 93 Hotels. Allein in Deutschland unterhält die Kette 14 Hotels, die von der Van der Valk Deutschland GmbH koordiniert werden. Das auch auf dem Dach des Hauses in Gladbeck gut zu sehende Logo der Hotelkette stellt einen stilisierten Tukan dar. Der Tukan geht auf den Vogelpark Avifauna zurück, den die Familie Van der Valk 1956 mit Hotel und Restaurant in Alphen übernahm (bis 2012). Der Park war 1950 vom Besitzer des Landgutes Ten Rhijn und Vogelliebhaber Van den Brink gegründet worden. Auf den Eröffnungsplakaten war ein Tukan abgebildet, der zum Wappentier des Vogelparks wurde. Die Familie Van der Valk behielt nach der Übernahme den Tukan als Wappentier und übernahm ihn für ihre Hotels und Restaurants.

„In unserem neu gestalteten Rosenbuchensaal im Untergeschoss unsere Hauses können auf 800 Quadratmetern Fläche bis zu 500 Personen an Tischen Platz nehmen“, informiert Hotelfachfrau Kube. Der feine Marmorboden kann freilich auch Großteils unbestuhlt bleiben, um als Tanzfläche für den gediegenen Ball oder ausgelassene Disco-Tänze zu dienen.

Das Badezimmer in der „Executive Suite“ im Hotel Van der Valk ist ganz aus Marmor. Foto: Oliver Mengedoht / Funke Foto Services

Die Fahrt mit der Limousine ist unter bestimmten Voraussetzungen inklusive

Auch Silber- oder Goldhochzeitspaare können dazu ab einer Gesellschaft von 30 Personen Angebote wie das „Hochzeitsarrangement Royal“ nutzen. Für 99,50 Euro pro Person sind darin Sektempfang, Begrüßungs- oder Mitternachtssnack, Getränkepauschale für acht Stunden, Hochzeitsbuffet, Eisbombe und Dekoration (Blumengestecke, Kerzen etc.) enthalten. Wird für mindestens 40 Gäste gebucht, ist die Übernachtung in der Hochzeitssuite oder einem Luxuszimmer sowie die einstündige Fahrt in einer Limousine oder einem Oldtimer mit Chauffeur und Sekt inklusive.

Zu guter Letzt bliebe noch die Frage zu klären, warum die luxuriöse Hochzeitssuite „Blaue Lagune“ heißt. „Ganz einfach“, sagt Mia Kube, „weil das dazugehörende große Badezimmer mitsamt Whirlpool in blauen Farbtönen gestaltet worden ist“.