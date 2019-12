Gladbeck / Kreis Recklinghausen. Die Apotheker aus dem Kreis Recklinghausen haben ihre Vertrauensapotheker bestimmt. Auch die Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit sind gewählt.

Gladbeck: Dorothee Pradel bleibt Vertrauensapothekerin

Die Apothekerinnen und Apotheker aus dem Kreis Recklinghausen haben ihre Kreisvertrauensapotheker und Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit gewählt. Für die Stadt Gladbeck ist Dorothee Pradel (57) zuständig. Die Inhaberin der Elefanten-Apotheke in Gladbeck wurde damit in ihrem Amt bestätigt.

Juliane Stark-Kreul ist Ansprechpartnerin für den ehemaligen Landkreis Recklinghausen. Die 51-jährige Apothekerin ist Inhaberin der Engel-Apotheke in Marl und folgt auf Anna-Christine Schmitz (Glückauf-Apotheke, Datteln), die das Amt zehn Jahre bekleidet hatte. Für die Stadt Castrop-Rauxel wurde Claus Ehrensberger im Amt bestätigt. Der 49-jährige Mitinhaber der Glückauf-Apotheke Ehrensberger in Castrop-Rauxel ist seit 14 Jahren aktiv. Er ist außerdem Delegierter im westfälisch-lippischen Apothekerparlament. Irini Zervas wurde im Amt bestätigt, die damit Kreisvertrauensapothekerin und Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt Recklinghausen und Herten bleibt. Die 42-Jährige ist Inhaberin der Quellberg-Apotheke in Recklinghausen.

Für fünf Jahre Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort

Alle Gewählten sind damit für die kommenden fünf Jahre Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort und zugleich Verbindungsstelle der Apothekerschaft zur Apothekerkammer in Münster. „Ob wichtige Informationen vor Ort kommuniziert, Ideen weitergegeben, Streitigkeiten geschlichtet oder Glückwünsche zu Jubiläen überbracht werden müssen – in all diesen und weiteren Situationen sind unsere Kreisvertrauensapotheker wichtige Schnittstellen in die Kollegenschaft vor Ort“, stellt Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe, die Bedeutung des Ehrenamtes heraus.

Als Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit fungieren Stark-Kreul, Pradel, Zervas und Ehrensberger zugleich als lokale Ansprechpartner für die örtlichen Medien. Als Stellvertreter wurde für den ehemaligen Landkreis Recklinghausen Volker Mattern (Neue Apotheke, Oer-Erkenschwick) gewählt, für die Stadt Gladbeck Christoph Witzke (Delphin-Apotheke, Gladbeck) und für die Stadt Recklinghausen und Herten Ingo Müller (Apotheke im Cirkel, Herten).