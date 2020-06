Gladbeck: DRK weicht mit Blutspendetermin auf Mittwoch aus

Die nächste Blutspendeaktion vom DRK findet am 10. Juni in der Stadthalle statt.

Gladbeck. Nächster Blutspendetermin in der Stadthalle in Gladbeck ist am Mittwoch. DRK bittet Spender, sich coronabedingt online eine Zeit zu reservieren.

Der zweite Montag im Monat ist üblicherweise Blutspendetag in der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Zum nächstern Termin steht die Stadthalle aber nicht zur Verfügung, dann tagt dort nämlich der Haupt- und Finanzausschuss. Zur Blutspende ruft das DRK deshalb ausnahmsweise am Mittwoch, 10. Juni, von 14 bis 19 Uhr auf.

DRK bittet um Anmeldungen, um Wartezeiten zu vermeiden

Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Stadthalle zu vermeiden, bittet das DRK alle Spender, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder über www.terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/gladbeck eine Blutspendezeit zu reservieren. Auch in Zeiten des Coronavirus´ benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können, so das DRK. Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisteten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger. Schon immer sei die Regel: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs-Symptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen.

Begleitpersonen und Kinder dürfen nicht mit in die Stadthalle

Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen nicht mit in die Stadthalle kommen. Blutspender werden gebeten, wenn möglich einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet - für die Übertragbarkeit des Coronavirus´ durch Blut und Blutprodukte gebe es keine Hinweise.

Ständig aktualisierte Infos gibt es unter www.blutspendedienst-west.de/corona