Aufgrund der Weihnachtsfeiertage verschieben sich in allen Stadtbezirken in Gladbeck die Leerungstermine für Restabfall-, Bio- und Papiertonnen.

Gladbeck. Durch die Feiertage verschiebt sich in Gladbeck die Leerung der Mülltonnen, so der ZBG. Das sind die Termine über Weihnachten und Silvester.

Gladbeck: Durch die Feiertage verschiebt sich die Müllabfuhr

Die Annahmestelle und die Verwaltung beim Zentralen Betriebshofs (ZBG) sind zwischen den Feiertagen zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. Aufgrund der Weihnachtsfeiertage verschieben sich in allen Stadtbezirken allerdings die Leerungstermine für Restabfall-, Bio- und Papiertonnen.

So ändern sich die Abfuhrtage in Gladbeck:

So werden bereits am Samstag, 21. Dezember, die Behälter geleert, die im Normalrhythmus erst am folgenden Montag, 23. Dezember, anstehen würden.

Der Dienstagbezirk wird schon am Montag, 23. Dezember, geleert.

Der Mittwochsbezirk am Heiligen Abend. Nachleerungen können nicht erfolgen.

Ab Donnerstag, 26. Dezember, werden dann die Behälter einen Tag später geleert. Das gilt auch in der ersten Woche des neuen Jahres.

Feiertagsverschiebungen gibt es auch bei der Gelben Tonne

Beachtet werden müssen auch die Feiertagsverschiebungen bei der Gelben Tonne. Die Hotline der Remondis GmbH Co. KG gibt dazu Auskünfte unter 08001223255. Alle Termine können im Abfuhrplan oder im Internet unter www.zb-gladbeck.de nachgelesen werden.