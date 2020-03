Gladbeck: Ein Abend ganz im Zeichen der grünen Insel

Gladbeck. Das beliebte Event „Irish Folk & Celtic Music“ geht am 13. März über die Stadthallen-Bühne. Auch das Rahmenprogramm hat einiges zu bieten.

Ein Abend ganz im Zeichen Irlands und unter orange-weiß-grüner Flagge steht, passend zum berühmten St. Patricks Day, am Freitag, 13. März, ab 20 Uhr auf dem Programm der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Für alle Fans der grünen Insel ist das über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Event „Irish Folk & Celtic Music“ daher ein Muss im Terminkalender.

Die Besucher in der Stadthalle hatten bereits in den Vorjahren jede Menge Spaß beim „Irish Folk & Celtic Music". Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Bei Irland denkt man an grüne Weiden, tolle Küstenlandschaften, schöne Städte und nicht zuletzt an Pubs, in denen Musik gemacht wird. Und genau in diese Vorstellung fügt sich der Auftritt des Brüder-Quintetts „Tumbling Paddies“ ein. Beheimatet im schönen Norden Irlands, haben die Musiker ihre Instrumente von der Pike auf gelernt und sind mit der Traditional Irish Music groß geworden. Heute bilden neben Traditionals und Standards aus der Celtic-Folk-Szene auch eigene Stücke ihr Programm.

Schottische Tänzer aus den Highlands sind auf der Bühne zu sehen

Ein weiteres Highlight wird der Auftritt der „McArthur Highland Dancers“. Das schottische Hochlandtanzen ist eine der ältesten Form der Volkstänze. Bis zum 12. und 13. Jahrhundert lässt sich die Tradition zurückverfolgen. Entweder wurde der Triumph einer gewonnenen Schlacht oder einer erfolgreiche Jagd gefeiert. Und so hat bis heute jede Bewegung eine eigene Bedeutung. Dabei bewegen sich die Tänzerinnen und Tänzer synchron zu den tragenden Klängen des Dudelsackspiels.

Apropos Dudelsack: Der Dudelsackbläser im Kilt vor der grandiosen Berglandschaft der Highlands ist das klassische schottische Postkarten-Klischee. Alles, was unsere Vorstellung von Schottland prägt, kann sich im Klang der Bagpipe widerspiegeln. Davon überzeugt der Auftritt von „Scottie Cochrane“, der sich mit seinem außergewöhnlichen Musikinstrument in Gladbeck vorstellt.

Zum Abschluss des Abends legendäre Session aller Beteiligten bis Mitternacht

Die „OakWoodPaddys“ runden den keltischen Abend mit ihrer handgemachten irischen Musik ab. Sie singen Lieder von Auswanderung und Sehnsucht, von der See und der Liebe. Das bunte Showprogramm ergänzen die Sängerinnen Julie & Nadja u. a. mit einer herzergreifenden Version von „Amazing Grace“. Den krönenden Abschluss bildet auch in diesem Jahr die legendäre Session aller Beteiligten bis Mitternacht.

Neben der Musik und dem irischen Design bietet der Abend einen Schminkstand im Foyer der Halle zum kostenlosen Face-Painting. Ein Whiskey-Stand lädt zum Probieren ein. Das für Irland typische Murphys Red & Stout befindet sich im Verkaufsangebot, und auch Fans traditioneller schottischer Kleidung werden sich über das vielfältige Angebot freuen.

Der Vorverkauf für das Spektakel mit Show, Schminkstand und Whiskey ist gestartet

Eintrittskarten zum Vorverkaufspreis von 17 Euro (zzgl. Gebühren) gibt es an der Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle (mo bis do von 10 bis 13 Uhr), 99-2682, in den bekannten Ticketshops oder online unter www.gladbeck/kulturveranstaltungen. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro (zzgl. Gebühren).