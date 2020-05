Gladbeck: Ein Gladbecker stoppt einen bewaffneten Mann

Ein Mann aus Gladbeck half in Gelsenkirchen, einen Betrunkenen zu stoppen, der Passanten mit einem Messer bedrohte und bespuckte.

Gladbeck. Ein Gladbecker (44) half in Gelsenkirchen, einen Betrunkenen zu entwaffnen. Der Angreifer hatte Passanten mit einem Messer bedroht und bespuckt.

In die Psychiatrie musste nach Angaben der Polizei ein betrunkener 43-Jähriger, nachdem er am Montag auf dem Margarethe-Zingler-Platz in der Gelsenkirchener Altstadt Passanten beleidigt, angespuckt und mit einem Messer bedroht hatte. Ein Gladbecker griff beherzt ein, um den Angreifer zu entwaffnen.

Gladbeck: Der aggressive Mann ohne festen Wohnsicht wurde in die Psychiatrie gebracht

Dem Bericht zufolge hielt sich der alkoholisierte Mann ohne festen Wohnsitz gegen 17.30 Uhr vor einem Supermarkt auf. Er pöbelte und spuckte vorbeigehende Passanten an. Zwei junge Männer sprachen den aggressiven 43-Jährigen auf sein Verhalten an. Daraufhin holte er ein Messer hervor und bedrohte die beiden. Sie ergriffen daraufhin die Flucht.

Der Randalierer aber setzte ihnen nach. Die Verfolgung zog die Aufmerksamkeit eines weiteren Zeugen auf sich. Der entschloss sich, zu handeln. Zusammen mit einem anderen Passanten brachte der 44-jährige Gladbecker den 43-Jährigen zu Boden und entwaffnete ihn. Auch in dieser Situation spuckte der Betrunkene um sich.

Die alarmierten Polizisten legten dem polizeibekannten Aggressor Handfesseln an, zogen ihm eine Spuckhaube über, stellten das Messer sicher und nahmen ihn zunächst mit zur Wache. Anschließend wurde der 43-Jährige in die Psychiatrie gebracht.

Hier war noch eine Blutprobe fällig. Den Randalierer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte.